MotoGp – La Yamaha secondo Meregalli | il team principal fa il punto della situazione in

(Di domenica 31 marzo 2019) Massimocommenta le qualifiche, ilscuderia giapponese parla in vista del Gp d’Argentina Marc Marquez poleman del Gp d’Argentina spaventa gli avversari, ma anche lenon scherzano. Partendo dalla seconda e dalla quarta casella in griglia di partenza, Maverick Vinales e Valentino Rossi possono puntare dritti al podio. A parlare delle possibilità di vittoria del pilota spagnolo e del Dottore, ilscuderia di Iwata.“Abbiamo mantenuto il nostro piano per oggi e fatto un altro passo in avanti. – ha detto Massimo– È stato un Q2 molto forte sia per Maverick che per Valentino, si sentono a proprio agio sulla moto e una prima e una seconda fila fanno ben sperare per domani. Abbiamo ancora qualche incertezza: il tempo giocherà un ruolo decisivo nel modo in cui la gara si ...

