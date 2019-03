MotoGp – La vittoria in Argentina regala la leadership a Marquez | balzo in avanti di

MotoGp - Dovizioso avanti nelle libere : la vittoria a 4 - 50 : TERMAS DE RIO HONDO - La prima giornata di prove in Argentina catapulta Andrea Dovizioso in testa ai tempi: l'italiano della Ducati punta a fare il bis, dopo la vittoria all'esordio in Qatar - e dopo ...

Alex Rins MotoGp - GP Argentina 2019 : “Può essere una delle migliori piste dell’anno per la Suzuki - possiamo lottare per podio e vittoria : La settimana del Gran Premio d’Argentina 2019, seconda tappa stagionale del Motomondiale, si è aperta quest’oggi con la consueta conferenza stampa ufficiale del giovedì riservata ai protagonisti della griglia. Una delle rivelazioni dell’avvio di stagione è sicuramente rappresentata dalla Suzuki ed in particolare dall’iberico Alex Rins, 4° in Qatar ad appena 137 millesimi dal podio dopo aver lottato a lungo anche per la ...

MotoGp – Vittoria confermata per Dovizioso - Domenicali si caccia qualche sassolino : “stiano zitti e cerchino di batterci in pista” : Claudio Domenicali, dopo la sentenza della Corte d’Appello FIM sulla Vittoria di Dovizioso in Qatar, si caccia qualche sassolino dalla scarpa: i tweet dell’amministratore delegato di Ducati Dopo giorni di estenuante attesa, ieri sera è arrivata la sentenza della Corte d’Appello della FIM sulla Vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar. Il successo di Losail del pilota Ducati, ‘congelato’ dopo il ricorso di ...

MotoGp - 'pinna' regolare : confermata la vittoria di Dovizioso in Qatar : La corte d'appello della federazione motociclistica internazionale ha deciso di considerare valida 'a titolo definitivo' la vittoria di Andrea Dovizioso nella gara delle MotoGp del gran premio del ...

MotoGp - Qatar : confermata la vittoria di Dovizioso : ROMA - La corte d'appello della federazione motociclistica internazionale ha deciso di considerare valida 'a titolo definitivo' la vittoria di Andrea Dovizioso nella gara delle MotoGp del gran premio ...

MotoGp - arriva l’esito del reclamo contro la Ducati : vittoria confermata per Dovizioso : MotoGp, la vittoria di Dovizioso è stata ritenuta regolare dalla corte d’appello della federazione motociclistica internazionale La corte d’appello della federazione motociclistica internazionale ha fatto sapere questa sera la propria decisione in merito al caso Ducati, confermando la vittoria di Dovizioso in maniera definitiva. Nella prima gara di MotoGp della stagione, il GP del Qatar, Aprilia, Honda, Suzuki e Ktm avevano ...

MotoGp - la FIM conferma la vittoria di Dovizioso : spoiler regolare : sentenza FIM Ducati vittoria Dovizioso Qatar. A distanza di pochi giorni dall’udienza che si è tenuta a Ginevra, la Corte d’Appello FIM ha comunicato la sua decisione in merito al ricorso presentato contro la Ducati da KTM, Aprilia, Honda e Suzuki contro la Ducati. Le quattro scuderie si erano infatti unite sottolineando come ritenessero irregolare […] L'articolo MotoGp, la FIM conferma la vittoria di Dovizioso: spoiler ...

MotoGp - sentenza Ducati : confermata vittoria Dovizioso in Qatar - spoiler regolare : La Ducati ha vinto, ed è un successo importante quanto quello ottenuto in pista in Qatar. La prima "gara", per così dire, fuori dalle piste della storia della MotoGP è stata assegnata alla squadra di ...

MotoGp - arriva l’esito del ricorso contro la Ducati : vittoria confermata per Dovizioso : MotoGp, la vittoria di Dovizioso è stata ritenuta regolare dalla corte d’appello della federazione motociclistica internazionale La corte d’appello della federazione motociclistica internazionale ha fatto sapere questa sera la propria decisione in merito al caso Ducati, confermando la vittoria di Dovizioso in maniera definitiva. Nella prima gara di MotoGp della stagione, il GP del Qatar, Aprilia, Honda, Suzuki e Ktm avevano ...

MotoGp - GP Argentina 2019. Marc Marquez : “Vogliamo lottare per la vittoria” : Secondo Gran Premio stagionale per quanto riguarda il Mondiale di MotoGP: ci si sposta in Sudamerica, verso l’Argentina. A Rio Hondo si sfidano nuovamente Andrea Dovizioso, vincitore all’esordio in quel di Losail, e il campione in carica Marc Marquez: l’iberico della Honda, in un comunicato della squadra giapponese, lancia la sfida alla Ducati. Queste le parole dell’iberico: “Abbiamo cominciato bene la stagione in ...

MotoGp Aprilia - Rivola : «Non vogliamo togliere vittoria alla Ducati» : ROMA - ' Il clima era quello che era, non eravamo certo degli amici che si ritrovano al bar'. Lo ha detto l'amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola, riguardo all'udienza in ...

MotoGp Aprilia - Rivola : «Non abbiamo chiesto di togliere vittoria a Dovizioso» : ROMA - ' Ho trovato il clima che mi aspettavo, è ovvio che non ci siamo ritrovati per andare al bar '. Lo ha detto l'amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola, riguardo all'udienza in ...

MotoGp - Andrea Dovizioso rischia di perdere la vittoria del GP Qatar? Domani la sentenza sul caso spoiler : Venerdì 22 marzo potrebbe arrivare la sentenza in merito allo spoiler montato dalla Ducati durante il GP del Qatar, prima tappa del Mondiale MotoGP andato in scena due settimane fa. La gara è stata vinta da Andrea Dovizioso che ha battuto Marc Marquez ma, a detta di tutti gli avversari (Yamaha esclusa), il successo del forlivese è dovuto anche all’irregolarità di uno spoiler montato sul posteriore della moto. Secondo Honda, Suzuki, ...

MotoGp – “Caso Ducati” - il boss della KTM mette le cose in chiaro : “non vogliamo che venga tolta la vittoria a Dovizioso - ma…” : Beirer, boss di KTM Motorsport, ha voluto fare chiarezza sul ricorso presentato dai quattro team contro la Ducati dopo il Gp del Qatar La vittoria di Andrea Dovizioso al Gp del Qatar è ‘congelata’: il forlivese della Ducati ha battuto dopo un appassionante duello il campione del mondo Marc Marquez, ma uno spoiler montato sotto al forcellone ha impedito al team di Borgo Panigale di festeggiare in grande. Quattro team si sono ...