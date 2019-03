MotoGp – Impennata interminabile per Valentino Rossi in Argentina | il secondo posto manda

sportfair

(Di domenica 31 marzo 2019) La felicità diè incontenibile dopo il Gp d’: l’del Dottore dopo ildi Termas de Rio Hondo, dopo la splendida rimonta del Gp del Qatar, ha dimostrato ancora una volta di saper essere competitivo a 40 anni. Il Dottore ha conquistato oggi inun fantastico, dietro solo a Marc Marquez, dopo una fantastica lotta con Andrea Dovizioso.Un risultato che vale quasi quanto una vittoria per il pilota Yamaha, che dopo aver tagliato il traguardo ha festeggiato il suocon un’delle sue per salutare tutti i suoi fan argentini. Questa volta, l’del Dottore è durate più del previsto, probabilmente a simbolo dell’incontenibile felicità del pilota.The Doctor secures 2nd place on THE LAST LAP! @ValeYellow46 nicks it from ...

SaverioFerrara : ..... la cosa che più mi ha trasmesso emozioni di questa MOTOGP??? ... l’impennata di Rossi!( che liberazione ) -