MotoGp – Il podio di Rossi ed i problemi di Vinales | Meregalli svela | “e pensare che

Andrea Dovizioso MotoGp GP Argentina 2019 : “Il podio era l’obiettivo ma non sono contento - non sentivo bene le gomme” : Andrea Dovizioso ha conquistato un buon terzo posto nel GP d’Argentina 2019, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati ha perso la serratissima battaglia con Valentino Rossi e non è così riuscito ad agguantare la piazza d’onore alle spalle di Marc Marquez, il forlivese porta comunque a casa punti importanti in ottica classifica generale e ha ottenuto un risultato di rilievo su una pista che non era particolarmente ...

MotoGp Argentina - Rossi : «Felice per il podio - mi mancava tanto» : TERMAS DE RIO HONDO - 'Sono molto felice per me, il team e la Yamaha perchè era tanto che non arrivavo sul podio. Abbiamo lavorato bene da venerdì'. E' decisamente soddisfatto Valentino Rossi al ...

MotoGp Argentina - Rossi : «Finalmente sul podio!» : TERMAS DE RIO HONDO - 'Sono felice per me e per il mio team. Era da tempo che non arrivavo sul podio, avevamo bisogno di risultati come questo'. Questo il commento a caldo di Valentino Rossi al ...

MotoGp - Valentino Rossi show : “puttana che roba bella questo podio. Marquez? Ah perchè non ho vinto io…” : Il Dottore si gode il secondo posto ottenuto in Argentina, mostrando la propria felicità nell’intervista post gara Valentino Rossi torna finalmente sul podio, lo fa al termine del Gp d’Argentina sverniciando nell’ultimo giro un incredulo Andrea Dovizioso. AFP/LaPresse Il pilota della Yamaha chiude al secondo posto una gara davvero perfetta, che gli permette di coronare come meglio non si potrebbe un week-end esaltante. ...

MotoGp - Dovizioso non riesce a sorridere per il podio : “se vogliamo vincere il titolo dobbiamo migliorare” : Il pilota della Ducati ha parlato nel post gara, sottolineando come la prestazione mostrata oggi non basti per vincere il titolo mondiale Soddisfatto a metà, non per il podio ma per il comportamento della sua Ducati. Andrea Dovizioso prende con le pinze il terzo posto ottenuto in Argentina, considerando i problemi con cui il forlivese ha dovuto convivere nel corso del Gran Premio sudamericano. AFP/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Sky ...

MotoGp - Analisi qualifiche GP Argentina : Valentino Rossi e Dovizioso consistenti nei long-run - obiettivo podio. Marquez logico favorito : Marc Marquez mette il suo primo mattoncino in vista della gara di domani, centrando la sua 81esima pole position in carriera, un numero letteralmente eccezionale per il 26enne catalano. Il Gran Premio di Argentina di MotoGP di Termas de Rio Hondo lo vede, ancora una volta, come ovvio favorito. Non solo perché scatterà davanti a tutti ma, soprattutto, perché in questi due giorni ha dimostrato di disporre di una Honda impeccabile per il suo stile ...

MotoGp Honda - Marquez : «Pronto a lottare per il podio» : TERMAS DE RIO HONDO - Marc Marquez non sembra molto preoccupato di aver chiuso al secondo posto la gara d'apertura in Qatar ed è carico per l'Argentina. 'Il Qatar è una pista dove di solito ho dei ...

Alex Rins MotoGp - GP Argentina 2019 : “Può essere una delle migliori piste dell’anno per la Suzuki - possiamo lottare per podio e vittoria : La settimana del Gran Premio d’Argentina 2019, seconda tappa stagionale del Motomondiale, si è aperta quest’oggi con la consueta conferenza stampa ufficiale del giovedì riservata ai protagonisti della griglia. Una delle rivelazioni dell’avvio di stagione è sicuramente rappresentata dalla Suzuki ed in particolare dall’iberico Alex Rins, 4° in Qatar ad appena 137 millesimi dal podio dopo aver lottato a lungo anche per la ...

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Argentina - punto a salire sul podio» : ROMA - In Argentina Andrea Dovizioso partirà da leader in classifica: il secondo appuntamento del mondiale MotoGp vede l'italiano della Ducati in testa alla classifica, adesso punta a consolidare la ...

MotoGp - Valentino Rossi verso l'Argentina : "Speriamo nel bel tempo. Podio? Ci proverò" : Dopo il 5° posto all'esordio stagionale del Mondiale di MotoGP sulla pista di Losail, Valentino Rossi si prepara alla trasferta in Argentina in programma per questo weekend. L'augurio del pilota della ...

MotoGp - GP Argentina 2019 - Valentino Rossi : “Lo scorso anno una gara complicata - ora voglio lottare per il podio” : Valentino Rossi punta al podio sul circuito di Termas de Rio Hondo, nel GP di Argentina, secondo appuntamento del Motomondiale. Il Dottore è pronto a cogliere un risultato decisamente diverso rispetto allo scorso anno, in cui chiuse in 19ma posizione al termine di una gara molto complicata. Il quinto posto ottenuto in Qatar ha dato morale al pilota della Yamaha che confida ora di migliorare quel piazzamento. Queste le dichiarazioni di Rossi alla ...

MotoGp – Valentino Rossi punta al podio in Argentina : le speranze del Dottore alla vigilia del 2° round : Valentino Rossi pronto per il Gp d’Argentina: le parole del Dottore alla vigilia del secondo round della stagione 2019 di MotoGp Dopo due settimane di stop i piloti della MotoGp sono pronti per il secondo round stagionale. alla vigilia del Gp d’Argentina la Corte d’Appello FIM ha fatto luce sulla vittoria di Dovizioso in Qatar e sullo spoiler usato dalla Ducati nel primo Gp dell’anno per permettere a piloti e team ...

MotoGp - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP d’Argentina. Un solo podio e due cadute su cinque partecipazioni a Termas de Rio Hondo : Dopo una pausa di tre settimane il Motomondiale si appresta a cominciare il secondo round della stagione sul circuito di Termas de Rio Hondo, sede del Gran Premio d’Argentina 2019. Nella classe regina Andrea Dovizioso ha trionfato all’esordio in Qatar davanti al campione iridato in carica Marc Marquez, perciò si presenta ai nastri di partenza del weekend sudamericano da leader del Campionato consapevole di poter disporre di un ...

MotoGp – Altro che delusione - Marquez felice del suo 2° posto in Qatar : “il podio era il mio obiettivo! E su Dovi…” : Le sensazioni di Marc Marquez dopo il secondo posto nella prima gara stagionale: le parole del campione del mondo in carica al termine del Gp del Qatar Al termine di una bagarre mozzafiato, Marc Marquez deve inchinarsi ad Andrea Dovizioso, primo vincitore della stagione 2019 di MotoGp. Il forlivese della Ducati si è aggiudicato il Gp del Qatar tra sorpassi, controsorpassi, rimonte ed errori. AFP/LaPresse Sereno e soddisfatto del suo ...