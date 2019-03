MotoGP | GP d' Argentina 2019 | la diretta LIVE della gara

MotoGP - GP Argentina 2019 : orario d’inizio - tv su Sky e TV8 - streaming - diretta e differita : Stasera si disputerà il GP d’Argentina 2019, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Si preannuncia grande spettacolo a Termas de Rio Hondo: Marc Marquez scatterà dalla pole position dopo aver dominato in qualifica e punterà al successo, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi partiranno subito alle sue spalle insieme a Maverick Vinales e hanno tutte le carte in regola per inseguire la vittoria sul tracciato sudamericano. La Honda sembra essere ...

MotoGP – Valentino Rossi fiducioso dopo il warm up in Argentina : “siamo tutti molto vicini - meteo e gomme decisivi” : Valentino Rossi in fiducia dopo il warm up del gp d’Argentina: il pilota Yamaha descrive come decisive per l’esito della gara, la scelta delle gomme e le condizioni meteo Marc Marquez continua a dominare sul circuito di Termas de Rio Hondo, dimostrandosi il più veloce sia nelle qualifiche che nel warm up che ha preceduto la gara di questa sera. Tengono il passo gli altri piloti, con Vinales e Dovizioso pronti a dare battaglia, ...

MotoGP - warm-up GP Argentina 2019 : Marc Marquez sempre il più veloce - inseguono Vinales e Dovizioso. Valentino Rossi è settimo : Cambiano i turni e le temperature ma non chi c’è in vetta alla classifica. Marc Marquez si conferma il pilota migliore del lotto anche nel warm-up del GP d’Argentina, seconda prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, lo spagnolo della Honda ha fatto vedere ancora una volta una grande costanza di rendimento sulla RC213V. Martellando su un ritmo di 1’39” bassissimo, il fuoriclasse nativo di ...

LIVE MotoGP - GP Argentina 2019 in DIRETTA : la gara in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Argentina 2019, seconda prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo i piloti e i team della classe regina sono pronto a sfidarsi e a regalare spettacolo per centrare i 25 punti di questo round. Marc Marquez sarà l’osservato speciale. Il campione del mondo in carica ha espresso nel corso del weekend sudamericano una grande velocità. Sia sul passo gara che in ...

MotoGP - GP Argentina. Il warm up : Marquez è il più veloce. Gara alle 20 : Cielo grigio completamente coperto e molta umidità: ha piovuto per circa un'ora e mezza nella notte di Termas de Rio Hondo, la pista è asciuta ma ha depositato un po' di terriccio. Questo è lo ...

MotoGP – Marquez è il più veloce anche nel Warm Up del Gp d’Argentina : Valentino Rossi resta indietro [TEMPI] : Marc Marquez si conferma il più veloce, davanti a Vinales e Dovizioso come nelle qualifiche: i tempi del Warm up del gp d’Argentina Tutto pronto per la seconda gara della stagione di MotoGp. Sfrecciano i piloti della classe regina sul circuito di Termas de Rio Hondo per il classico Warm up, ultimo step per studiare la pista in vista della gara di questa sera. Dopo essersi preso la pole position nella giornata di ieri, Marc Marquez si ...

MotoGP - GP Argentina 2019 : alle 20.00 la gara. Come vederla in tv e streaming. Guida - griglia di partenza e palinsesto : Oggi 31 marzo (ore 20.00, diretta tv su Sky Sport) è il giorno del GP d’Argentina 2019, seconda prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo assisteremo ad un grande spettacolo che metterà in palio 25 punti pesanti in funzione del campionato. Marc Marquez sarà l’osservato speciale. Il campione del mondo in carica ha espresso nel corso del weekend sudamericano una grande velocità. Sia sul passo gara che in ...

MotoGP Argentina - Iannone : «Modifiche non hanno portato effetti voluti» : TERMAS DE RIO HONDO - ' Abbiamo fatto delle modifiche che non hanno portato gli effetti voluti, anzi siamo andati in direzione opposta e quando siamo tornati indietro non abbiamo ricreato le ...

MotoGP – Momento tenerezza in Argentina - Valentino Rossi abbraccia un bimbo : il piccolo fan non si stacca più! [FOTO] : Scene di infinita tenerezza a Termas de Rio Hondo: l’abbraccio di Valentino Rossi col piccolo tifoso in Argentina diventa virale Quarto posto ieri per Valentino Rossi nelle qualifiche del Gp d’Argentina: il Dottore è riuscito, a differenza del Qatar, a stare con i migliori, e dunque il suo sabato ha preso una piega positiva e ottimista in vista della gara di oggi, anche se il nove volte campione del mondo preferisce andare ...

MotoGP Argentina 2019 - focus gomme. Le possibile strategie : Termas de Rio Hondo, 30 marzo 2019 " Mai come in Argentina la scelta delle gomme potrà rivelarsi decisiva per le sorti della gara della Motogp . Si ricorda, ad esempio, la grande rimonta di Valentino ...

MotoGP – Bagnaia consapevole in Argentina : “credo di aver sbagliato a preparare le gomme” : Qualifica deludente per Pecco Bagnaia in Argentina: le parole del giovane pilota del Team Pramac dopo un sabato complicato a Termas de Rio Hondo Marc Marquez ha conquistato ieri la pole position del Gp d’Argentina: lo spagnolo della Honda si è lasciato alle spalle Vinales e Dovizioso, mentre Valentino Rossi aprirà la seconda fila. Sabato difficile invece per il giovane allievo del Dottore, Bagnaia, che non è riuscito a far meglio del ...

MotoGP Argentina - Rossi : «Bene quarto posto - ma gara è un'incognita» : TERMAS DE RIO HONDO - ' Nel complesso è stato un buon venerdì e un buon sabato. Sono felice di partire dalla quarta posizione perché il mio giro era buono, e non sono così lontano dalla pole'. ...

MotoGP – Morbidelli positivo in vista del Gp d’Argentina : “noi davanti con i favoriti” : Franco Morbidelli protagonista delle qualifiche del Gp d’Argentina: le parole del pilota italo-brasiliano dopo la Q2 sul circuito di Termas de Rio Hondo Le qualifiche del secondo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sono terminate nel segno di Marc Marquez. Con il tempo di 1:38.314, il pilota spagnolo si è preso la sua prima pole position di stagione (l’81ª in carriera). Domani sulla prima fila della griglia di partenza del Gp ...