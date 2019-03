MotoGP | GP Argentina 2019 | risultati e classifica gara L’assolo di Marc Marquez | un

oasport

(Di domenica 31 marzo 2019)e ancora. Successo mai in discussione quello del Campione del Mondo in carica della Honda nel secondo appuntamento del Mondialediin. Un successo costruito fin dalla prima curva, quello di Termas de Rio Hondo, andando in fuga e non dando alcuna chance agli avversari di mettere in discussione il proprio trionfo. L’iberico ha preceduto di 9″816 Valentino Rossi (Yamaha) e di 10″530 Andrea Dovizioso (Ducati). Un bellissimo side by side tra i due piloti italiani che ha visto prevalere il nove volte iridato, molto soddisfatto al termine della corsa, tenendo conto dei problemi avuti in precedenza con la M1. Completano la top-5 l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) a 12″140, la Suzuki dello spagnolo Alex Rins a 12″563, mentre Danilo Petrucci con l’altra Rossa conclude in sesta piazza a 13″750. ...

SkySportMotoGP : ?? ?? Trionfo di @7balda in #Moto2 ?????? Due vittorie su due per l’italiano nel 2019 I risultati ?… - Eurosport_IT : Il GP è di Marc Marquez, ma l'Argentina è di Valentino Rossi: secondo posto e tifo trionfale ???????? #MotoGP |… - SkySportMotoGP : ???? @marcmarquez93 vince in solitaria ? ???????? Due italiani sul podio ? -