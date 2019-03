MotoGP | GP Argentina 2019 | la gara vedrà tutti a caccia di Marc Marquez | ma lo spagnolo

oasport

(Di domenica 31 marzo 2019) È tempo del secondo appuntamento del Mondiale. Tutto sembra apparecchiato per vedere il primo successo stagionale del campione del mondo in carica.infatti ha già messo in cascina la pole position del Gran Premio didi Termas de Rio Hondo, la numero ottantuno della sua carriera, ed è pronto a fregiarsi del titolo di grande favorito dellasudamericana. Questo attestato arriva da due aspetti: sia perché scatterà davanti asia, soprattutto, perché in questi giorni ha dimostrato di disporre di una Honda impeccabile per il suo stile di guida e di avere nella manopola un ritmo eccellente.Esattamente come un anno fa. Se, quindi, si terrà lontano dai guai come nella edizione scorsa, lopotrebbe chiudere i conti in anticipo cercando la fuga. Ad ogni modo non sarà tutto semplice e scontato per il catalano. Alle sue spalle, pronti al ...

SkySportMotoGP : ?? Un off topic sulla #F1 per @ValeYellow46 ?? e il bilancio del sabato a Termas #SkyGPArgentina - SkySportMotoGP : ?? POLE per @marcmarquez93 in Argentina ? - SkySportMotoGP : ?? @marcmarquez93 per la quinta volta davanti in Argentina ???? @ValeYellow46 in seconda fila ?? Lo schieramento comple… -