MotoGp Argentina | le pagelle Rossi di nuovo lassù

Marc Marquez - MotoGp GP Argentina 2019 : “Oggi è stato tutto perfetto - guidare era una sensazione bellissima” : Era il grande favorito e lo ha ampiamente confermato anche in gara. Marc Marquez vince con una facilità imbarazzante il Gran Premio di Argentina 2019 della MotoGP, partendo davanti a tutti, infilando per primo curva 1 e, sostanzialmente, fuggendo sin da subito. Gli avversari non lo hanno più visto, e lo spagnolo ha potuto gestire un margine di tranquillità assoluta. Con questo successo il campione del mondo in carica si prende la vetta della ...

MotoGp - GP Argentina 2019 : risultati e classifica gara. L’assolo di Marc Marquez - un brillante Valentino Rossi è secondo davanti a Dovizioso : Marc Marquez e ancora Marc Marquez. Successo mai in discussione quello del Campione del Mondo in carica della Honda nel secondo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP in Argentina. Un successo costruito fin dalla prima curva, quello di Termas de Rio Hondo, andando in fuga e non dando alcuna chance agli avversari di mettere in discussione il proprio trionfo. L’iberico ha preceduto di 9″816 Valentino Rossi (Yamaha) e di 10″530 ...

