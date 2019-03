Motocross | Risultato MXGP GP Olanda 2019 | TONY CAIROLI IMPERATORE Show stellare a

oasport

(Di domenica 31 marzo 2019) Infinito! Il nove volte campione del mondo vince anche il Gran Premio didellae fa tre su tre in questa stagione nella quale sta letteralmente dominando la scesa. A Valkenswaard il siciliano non lascia scampo ai rivali, centra il successo numero 88 della sua straordinaria carriera ed allunga anche in classifica generale mettendo 22 punti su Tim Gajser. Dopo il successo ottenuto in Gara-1fa il bis anche nella seconda manche, nella quale parte in maniera impeccabile, raggiunge per primo l’holeshot e scappa via. Da quel momento in avanti inanella una serie incredibile di giri veloci e tiene a debita distanza l’unico rivale di giornata, lo sloveno Tim Gajser, che non ha mai avuto modo di avvicinarsi. Dopo trenta minuti perfetti, il nostro alfiere taglia il traguardo indisturbato e centra la quinta manche vinta sulle sei disputate, con ...

OA_Sport : TONY #CAIROLI INFINITO!!! Il siciliano vince anche Gara-2 e fa suoi il GP di Olanda e ora ha 22 punti di vantaggio… - OA_Sport : #Motocross #GP #Olanda #MXGP Cairoli magistralmente davanti a tutti in gara-1 e guadagna terreno su #Gajser - fmimolise : MX 2019. Cairoli: 'Un po' di problemi, ma abbiamo portato a casa il risultato': Un po' di problemi alla schiena e a… -