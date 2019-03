Motocross | GP Olanda MXGP 2019 | orari d’inizio delle gare e come vederle in tv e streaming

Motocross - GP Olanda MXGP 2019 : a che ora corre Tony Cairoli domenica 21 marzo? Programma - orari - tv e streaming : domenica 31 marzo si disputa il GP d’Olanda 2019, terza tappa del Mondiale Motocross MXGP 2019. Tony Cairoli va a caccia di una nuova vittoria per respingere l’assalto di Tim Gajser dopo quanto successo in Gran Bretagna, il nove volte Campione del Mondo punta al titolo iridato e spera di essere assoluto protagonista anche durante le due gare. Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato e gli orari in cui gareggerà ...

Motocross - MXGP Olanda 2019 : Tony Cairoli inizia bene a Valkenswaard e precede Gajser nella qualifying race : Tony Cairoli (KTM) inizia nel migliore dei modi il suo fine settimana del Gran Premio di Olanda del Mondiale MXGP 2019 sul circuito di Valkenswaard, aggiudicandosi la qualifying race. Il nove volte campione del mondo, e leader della classifica generale, ha chiuso i 12 giri con il tempo di 24:19.045, distanziando di 4.551 il suo rivale numero uno di questa stagione, lo sloveno Tim Gajser (Honda). Anche per domani, come visto in Argentina e Gran ...

Motocross - GP Olanda 2019 : qualifiche e gare. Programma - orari e tv del fine settimana : Comincia quest’oggi il weekend di gara del Gran Premio d’Olanda 2019, terzo round stagionale del Mondiale Motocross dopo i primi due appuntamenti in Argentina e Gran Bretagna. Si corre a Valkenswaard, su una delle piste più congeniali alle caratteristiche del nostro Tony Cairoli, leader del Mondiale che va a caccia quest’anno del decimo titolo iridato di una carriera leggendaria. Il siciliano della KTM dovrà vedersela ...

Motocross - GP Olanda 2019 : Tony Cairoli vuole proseguire a vincere anche in casa dell’assente Herlings : Il Mondiale Motocross 2019 prosegue senza soluzione di continuità. Dopo la tappa di Matterley Basin per il Gran Premio di Gran Bretagna, il Circus si sposta a Valkenswaard per il terzo appuntamento stagionale, il Gran Premio di Olanda. Ovviamente, l’ambiente che vivremo nel Brabante sarà decisamente più mesto di quello che ci saremmo aspettati. Il motivo? È semplice da dire: l’assenza dell’idolo di casa Jeffrey Herlings. Il ...

Motocross - GP Olanda MXGP 2019 : orari e calendario del fine settimana. Programma - tv e streaming : Prosegue senza sosta il Mondiale Motocross che va di scena dal 29 al 31 marzo a Valkenswaard per il Gran Premio d’Olanda 2019, terza tappa stagionale del campionato. Dopo le vittorie nei primi due round in Argentina e Gran Bretagna, il nove volte campione iridato Tony Cairoli proverà ad allungare nella classifica generale del Mondiale nei confronti del temibile sloveno Tim Gajser, distanziato di soli 8 punti dopo essersi imposto nella ...

Motocross – Il 2019 inizia male per Kiara Fontanesi : la campionessa del mondo costretta a saltare il Gp d’Olanda : Kiara Fontanesi costretta a saltare il Gp d’apertura della stagione 2019 di Motocross femminile: problemi di salute fermano la campionessa del mondo in carica Yamaha Motor Europe si rammarica di annunciare che, a causa di complicazioni di salute, la campionessa del mondo in carica WMX, Kiara Fontanesi di FontaMX Yamaha WMX, non si allineerà al round di apertura del Campionato mondiale di Motocross femminile FIM a Valkenswaard, Paesi ...

Motocross - Kiara Fontanesi salta il GP d'Olanda. Problemi fisici per la Campionessa del Mondo : Kiara Fontanesi non gareggerà a Valkenswaard dove nel weekend si disputerà il GP d'Olanda 2019, prima tappa del Mondiale Motocross WMX, la categoria riservata

Motocross - Kiara Fontanesi salta il GP d’Olanda. Problemi fisici per la Campionessa del Mondo : Kiara Fontanesi non gareggerà a Valkenswaard dove nel weekend si disputerà il GP d’Olanda 2019, prima tappa del Mondiale Motocross WMX (la categoria riservata alle donne). La detentrice del titolo iridato, infatti, ha dovuto rinunciare al debutto stagionale a causa di Problemi fisici che non le permettono di essere al top della forma. La 25enne, già sei volte Campionessa del Mondo, sarà comunque presente ai box della Yamaha per sostenere ...