Moto2 | GP Argentina | bis di Baldassarri | è primo nel Mondiale 2° Gardner | 3° Marquez

Moto2 - Argentina : vittoria per Baldassarri : TERMAS DE RIO HONDO - vittoria e bis per Lorenzo Baldassarri, che dopo il Qatar si prende anche la gara di Termas de Rio Hondo. Il 22enne pilota di San Severino Marche, in sella alla Kalex del team ...

Moto2 e Moto3 - la diretta LIVE del GP d'Argentina : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 15 minuti fa Il warm up La domenica di Termas si è aperta con il warm up : pista sporca, ma temperatura dell'asfalto simile a quella di ieri, 25.3°, mezzo grado di ...

Moto2 - Risultato Warm-up GP Argentina 2019 : Marcel Schrotter vola - ma Luthi e Lowes sono vicini - gli italiani faticano : Il Warm-up del Gran Premio di Argentina di Moto2 ha avuto due grandi protagonisti: il cielo plumbeo e Marcel Schrotter. Dopo la pioggia della nottata, infatti, la mattinata di Termas de Rio Hondo vede dense nuvole pericolose ma, per il momento, il tracciato rimane assolutamente asciutto. Il più veloce in questi 20 minuti di sessione, dunque, è Risultato il tedesco del team Kalex Dynavolt con il tempo di 1:42.693 il nuovo record della pista ...

LIVE Moto2 - GP Argentina 2019 in DIRETTA : warm-up e gara in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio d’Argentina 2019, secondo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. C’è grande attesa per la seconda gara dell’anno per la classe intermedia, in cui i valori in campo in ottica iridata non sembrano ancora così chiari grazie ad un equilibrio pazzesco che ha caratterizzato l’intero weekend di Termas de Rio Hondo. 4 piloti in 47 millesimi, 6 piloti in ...

Moto2 - GP Argentina : risultati e tempi delle qualifiche. 1° Vierge - 2° Schrotter - 3° Lowes : In Moto2 , la sorpresa poteva essere Gardner, figlio d'arte,, ma la scommessa vincente poteva essere Luca Marini, secondo migliore tempo delle combinate. E soprattutto un passo in continua ...

Gp Argentina - pole di Vierge in Moto2 : ANSA, - ROMA, 30 MAR - Lo spagnolo Xavi Vierge ha conquistato la pole position della classe Moto2 nel Gp d'Argentina, seconda prova del mondiale. Il pilota della Kalex, in 1'42''726, ha preceduto ...

Moto3 Argentina - Masia in pole; Arbolino scatta terzo. Moto2 : ok Vierge : Pole di Jaume Masia nel GP della Moto3 in Argentina. Lo spagnolo della Ktm Bester Capital Dubai, alla prima pole in carriera, stacca il tempo di 1'48"775 e precede Aron Canet, passato dalla Q1 e 2° a ...

Moto2 - Risultato qualifiche GP Argentina 2019 : Xavi Vierge centra la pole position su Schrotter e Lowes - indietro gli italiani : Gli italiani non piazzano il colpo giusto ed è lo spagnolo Xavi Vierge a centrare la pole position del Gran Premio di Argentina 2019 di Moto2. Il pilota nato a Barcellona conquista la sua seconda partenza al palo della carriera, al 61esimo GP disputato, mettendo a segno il nuovo record del circuito di Termas de Rio Hondo per quanto riguarda la classe mediana. L’alfiere del team Kalex EG 0,0 VDS, infatti, chiude le sue qualifiche in ...

Moto2 – Vierge davanti a tutti in Argentina : pole per lo spagnolo - male gli azzurri : Moto2, Xavi Vierge partirà dalla pole position nella gara di domani nel Gp d’Argentina: la griglia di partenza Moto2, Xavi Vierge in pole position dopo le qualifiche del Gp d’Argentina. Il pilota spagnolo partirà davanti a tutti nella gara di domani, dopo aver piazzato il miglior tempo per un soffio davanti al collega Schrotter. Lowes segue al terzo posto in griglia di partenza, un po’ deludenti invece gli italiani con ...

Il Campione del mondo in carica sin dai primi minuti del turno di è messo al comando della classifica dei tempi, andando a migliorare ulteriormente nel finale quando tutti i piloti sono scesi in ...

Moto2 - Risultato FP3 GP Argentina 2019 : Remy Gardner di un soffio su Marini e Luthi - Bulega sesto - Baldassarri si salva dalla Q1 : L’australiano Remy Gardner (Kalex Onexox) conferma il suo ottimo inizio di stagione e chiude in vetta la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Argentina 2019 di Moto2. Dopo un turno equilibratissimo e combattuto, Gardner comanda la classifica dei 14 piloti che eviteranno la Q1 nel corso delle qualifiche (che scatteranno alle ore 17.30) chiudendo con il tempo di 1:42.815, il migliore di questo fine settimana di Termas de Rio ...

LIVE Moto2 - GP Argentina 2019 in DIRETTA : prove libere 3 e qualifiche in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato della Moto2 per quanto riguarda il Gran Premio di Argentina 2019. Sul circuito di Termas de Rio Hondo la classe mediana va a decidere la griglia di partenza in vista della gara di domani per una battaglia che si annuncia serrata. Dopo la terza sessione di prove libere, in programma alle ore alle ore 13.55, dalle ore 17.30 sarà tempo di qualifiche, con la Q1 che precederà la Q2 delle ore 17.55 ...

Moto2 - GP Argentina : risultati e tempi delle libere. 1° Luthi - 2° Lowes - 3° Gardner : Se il primo turno si era chiuso con un sorprendente Luca Marini più veloce di tutti nel finale, in progressione, segno di un netto passo avanti rispetto al Qatar, il secondo turno ha portato il pilota ...