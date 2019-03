Moto2 e Moto3 | la diretta LIVE del GP d' Argentina

Moto3 Argentina - Masia in pole; Arbolino scatta terzo. Moto2 : ok Vierge : Pole di Jaume Masia nel GP della Moto3 in Argentina. Lo spagnolo della Ktm Bester Capital Dubai, alla prima pole in carriera, stacca il tempo di 1'48"775 e precede Aron Canet, passato dalla Q1 e 2° a ...

GP Qatar 2019 - risultati warm-up Moto2 e Moto3 : Canet e Gardner dettano il passo - ottimi riscontri per gli italiani di punta : Si è appena chiuso il warm-up del Gran Premio del Qatar per quanto riguarda le classi Moto2 e Moto3, con il tedesco Remy Gardner e lo spagnolo Aron Canet che hanno stampato il miglior tempo del turno mostrando un passo gara molto convincente in vista delle gare del pomeriggio. Nella minima cilindrata è stato l’iberico Aron Canet a portare la sua KTM del Team Sterilgarda Max Racing al comando della graduatoria in 2’06″097 dopo ...

GP Qatar 2019 - risultati warm-up Moto2 e Moto3 : Canet e Gardner dettano il passo - ottimi riscontri per gli italiani di punta : Si è appena chiuso il warm-up del Gran Premio del Qatar per quanto riguarda le classi Moto2 e Moto3, con il tedesco Remy Gardner e lo spagnolo Aron Canet che hanno stampato il miglior tempo del turno mostrando un passo gara molto convincente in vista delle gare del pomeriggio. Nella classe più leggera del Motomondiale è stato l’iberico Aron Canet a portare la sua KTM del Team Sterilgarda Max Racing al comando della graduatoria in ...

MotoGP - Mondiale 2019 in tv : chi saranno i telecronisti e commentatori di Sky? Guido Meda deus ex machina - novità per Moto2 e Moto3 : Siamo ormai giunti ai nastri di partenza della stagione 2019 del MotoMondiale. Piloti e team sono in direzione Losail per dare il via alla propria annata con il Gran Premio del Qatar che, con i suoi riflettori, sancisce il via ufficiale del campionato. Tutto è pronto per regalarci 19 grandi appuntamenti ricchi di spettacolo e colpi di scena. Ma, chi sarà a raccontarci le gesta di Marc Marquez, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso? Sky Sport (che ...

Moto2 - in palio la corona di Bagnaia. E in Moto3 attenzione a Can Oncu : Passati di categoria Oliveira, Mir e Quartararo, insieme al campione in carica Pecco Bagnaia, chi erediterà la corona della Moto2? Tra i favoriti ci sono senz'altro gli italiani Marini e Baldassarri , ...

Motomondiale 2019 : tutti gli italiani in gara tra MotoGP - Moto2 e Moto3. Pattuglia numerosissima che fa sognare : Il tempo delle parole sta per finire e le moto sono pronte per partire e lasciare i box. Dal 10 marzo non si scherzerà più e servirà andar forte a Losail (Qatar). Sotto le luci artificiali dell’appuntamento qatariano, prenderà il via una stagione del Motomondiale particolarmente intensa con 19 round e in cui la prima gara europea sarà come al solito a Jerez de la Frontera (Spagna). In Italia il Circus delle due ruote farà tappa il 2 giugno ...

Moto2 e Moto3 - GP Qatar : alla ricerca dei successori di Bagnaia e Martin : ... Tony Arbolino , Lorenzo Dalla Porta , Romano Fenati , Dennis Foggia , Andrea Migno , Riccardo Rossi e Celestino Vietti partono con il sogno di diventare i primi campioni del mondo italiani in Moto3. ...

MotoGP - Mondiale 2019 : il nuovo regolamento e l’introduzione del penalty-lap. Q1 e Q2 anche in Moto3 e Moto2 : Il conto alla rovescia sta per terminare e il 10 marzo si comincerà a Losail (Qatar). Il MotoMondiale, dunque, tornerà presto su questi schermi e le novità relativamente a regole e normative non sono poche. Nel corso dell’inverno, infatti, la Grand Prix Commission ha approvato alcuni cambiamenti significativi che vale la pena specificare con precisione: POSIZIONAMENTO NELLA CLASSIFICA FINALE La prima norma riguarda il passaggio dei piloti ...

MotoGP - Mondiale 2019 : il nuovo regolamento e l’introduzione del penalty-lap. Q1 e Q2 anche in Moto3 e Moto2 : Il conto alla rovescia sta per terminare e il 10 marzo si comincerà a Losail (Qatar). Il MotoMondiale, dunque, tornerà presto su questi schermi e le novità relativamente a regole e normative non sono poche. Nel corso dell’inverno, infatti, la Grand Prix Commission ha approvato alcuni cambiamenti significativi che vale la pena specificare con precisione: POSIZIONAMENTO NELLA CLASSIFICA FINALE La prima norma riguarda il passaggio dei piloti ...

Motomondiale - Test Losail 2019 Day-3 : Romano Fenati sempre in testa in Moto3 - Sam Lowes il migliore in Moto2 : Si sono chiusi oggi i Test pre-stagionali di Moto2 e Moto3 in quel di Losail, sede della prima tappa del Motomondiale 2019, con il britannico Sam Lowes e l’italiano Romano Fenati che si sono confermati al vertice anche nel Day-3. In Moto2 il britannico Sam Lowes, alla guida della Kalex del Federal Oil Gresini, ha fatto la differenza nel time attack della seconda sessione odierna, firmando un notevole 1’58″439 e conservando la ...

Moto2 e Moto3 - test di Losail : risultati e tempi della seconda giornata : Mentre i piloti della MotoGP hanno terminato le prove ufficiali, quelli di Moto2 e Moto3 proseguono nella preparazione a Losail in vista della prima gara del Motomondiale, in programma il 10 marzo in ...

Motomondiale - Test Losail 2019 Day-2 : Sam Lowes svetta nella Moto2 - Romano Fenati il migliore nella Moto3 : Seconda giornata di Test collettivi delle classi Moto2 e Moto3 sulla pista di Losail (Qatar). Sono stati Sam Lowes e il nostro Romano Fenati i migliori nelle due cilindrate citate. Il britannico, in sella alla Kalex del Federal Oil Gresini Moto2, ha fatto la voce grossa nella categoria intermedia, ottenendo il crono di 1’58″824, precedendo di 0″055 l’australiano Remy Gardner (ONEXOX TKKR SAG Team) e di 0″215 la KTM ...

Moto2 e Moto3 - test di Losail : risultati e tempi della prima giornata : Condizioni meteo così erano difficili da prevedere. In Qatar, per i test Moto2-Moto3, il vento e la sabbia hanno condizionato il lavoro delle squadre soprattutto per la categoria più piccola. Questo ...

Motomondiale - Day-1 Test Losail 2019 : Brad Binder è il più veloce nella Moto2 - Tony Arbolino in Moto3 : Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) e il nostro Tony Arbolino (Honda Snipers) hanno fatto segnare i migliori tempi della prima giornata dei Test pre-stagionali di Losail (Qatar) rispettivamente per quanto riguarda Moto2 e Moto3. nella classe mediana, infatti, il sudafricano ha chiuso le tre sessioni con il miglior tempo di 1:59.776, unico ad abbattere il muro dei 2 minuti proprio nell’ultimo turno. Alle sue spalle il britannico Sam Lowes (Kalex ...