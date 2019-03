Mondiale Rally - Neuville e la Hyundai vincono il Tour de Corse

Rally Corsica - Mondiale 2019 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Dal 28 al 31 marzo andrà in scena il quarto appuntamento del Mondiale Rally 2019. Dopo i round a Montecarlo, in Svezia e in Messico, sarà la volta del tradizionale fine settimana in Corsica. Lungo le strade tortuose e d’asfalto vetture e piloti si sfideranno, massimizzando la loro prestazione e dovendo prestare attenzione a non commettere errori che potrebbero costare caro ai fini del risultato finale. Una gara che presenta delle novità ...

WRC2 - Fabio Andolfi torna nel Mondiale Rally - ancora a bordo della Skoda Fabia R5 : ... sempre sulla Fabia R5, preparata però in quel contesto da RS Sport , e con a fianco per le note Simone Scattolin: già che c'era l'equipaggio si è preso pure la vittoria finale, pur ritrovandosi ...

Mondiale Rally - Ogier e la Citroën vincono in Messico : Secondo successo stagionale per Sébastien Ogier e la Citroën: il sei volte campione del mondo è riuscito a vincere il Rally del Messico, precedendo la Toyota di Ott Tanak e la Ford del team M-Sport guidata da Elfyn Evans. Il francese della Citroën ha vinto anche la Power Stage finale, precedendo la Yaris di Kris Meeke per appena 25 millesimi di secondo, mettendo le mani sui cinque punti bonus.In aggiornamento

Abarth 124 Rally Tribute : anteprima Mondiale a Ginevra : A Ginevra fa il suo esordio in anteprima mondiale la nuova Abarth 124 Rally Tribute che celebra il trionfo della racing car “124 Rally” vincitrice nel 2018 della Coppa FIA R-GT e di circa 40 gare di categoria nei 12 campionati nazionali in cui è stata impegnata. Realizzata in edizione limitata a soli 124 esemplari, […] L'articolo Abarth 124 Rally Tribute: anteprima mondiale a Ginevra sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Rally Messico - Mondiale 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Da giovedì 7 a domenica 10 marzo il Mondiale Rally 2019 si trasferisce in Sud America per il Rally del Messico 2019, terza tappa della stagione dopo le gare a Montecarlo e in Svezia. Prosegue la sfida iridata tra l’estone Ott Tanak, vincitore dell’ultima prova e leader della classifica generale, il francese Sebastien Ogier, sei volte campione del mondo WRC e trionfatore nel prologo di Montecarlo, ed il belga Thierry Neuville, secondo ...

Rally - Mondiale 2019 : il calendario e le date di tutte le tappe. Il programma completo : Il Mondiale Rally 2019 prevede 13 prove che si disputeranno da gennaio a novembre. Stagione davvero molto lunga per i fuoristrada pronti a darsi battaglia nel corso di una stagione che si preannuncia molto avvincente e appassionante con tanti piloti in grado di lottare per il titolo iridato come si è visto nell’ultima annata. L’esordio, come ormai da tradizione, sarà a Montecarlo dal 24 al 27 gennaio poi si andrà al Nord per il ...

Rally - Mondiale 2019 : il calendario e le date di tutte le tappe. Il programma completo : Il Mondiale Rally 2019 prevede 13 prove che si disputeranno da gennaio a novembre. Stagione davvero molto lunga per i fuoristrada pronti a darsi battaglia nel corso di una stagione che si preannuncia molto avvincente e appassionante con tanti piloti in grado di lottare per il titolo iridato come si è visto nell’ultima annata. L’esordio, come ormai da tradizione, sarà a Montecarlo dal 24 al 27 gennaio poi si andrà al Nord per il ...

Rally - Mondiale 2019 : il calendario e le date di tutte le tappe. Il programma completo : Il Mondiale Rally 2019 prevede 13 prove che si disputeranno da gennaio a novembre. Stagione davvero molto lunga per i fuoristrada pronti a darsi battaglia nel corso di una stagione che si preannuncia molto avvincente e appassionante con tanti piloti in grado di lottare per il titolo iridato come si è visto nell’ultima annata. L’esordio, come ormai da tradizione, sarà a Montecarlo dal 24 al 27 gennaio poi si andrà al Nord per il ...

Rally - Mondiale 2019 : il calendario e le date di tutte le tappe. Il programma completo : Il Mondiale Rally 2019 prevede 13 prove che si disputeranno da gennaio a novembre. Stagione davvero molto lunga per i fuoristrada pronti a darsi battaglia nel corso di una stagione che si preannuncia molto avvincente e appassionante con tanti piloti in grado di lottare per il titolo iridato come si è visto nell’ultima annata. L’esordio, come ormai da tradizione, sarà a Montecarlo dal 24 al 27 gennaio poi si andrà al Nord per il ...

Mondiale Rally - Ott Tänak vince in Svezia : Il team Toyota Gazoo Racing ha festeggiato la prima vittoria stagionale nel Mondiale Rally, grazie a una superba prestazione di Ott Tänak. L'estone ha guidato alla perfezione, conquistando la vittoria a mani basse e lasciandosi alle spalle la Citroen di Lappi e la Hyundai di Neuville. La Yaris WRC si conferma molto competitiva in Svezia: non a caso, questa è stata la seconda vittoria in tre anni. Tänak ha anche vinto la Power Stage finale, ...

Rally Svezia - Tanak a segno : vince e vola in testa al Mondiale : Il finlandese è finito due volte fuori strada nell'appuntamento in cui ha stabilito il nuovo record di gare nel mondiale Rally, 197, che apparteneva al due volte campione del mondo Carlos Sainz. ...

Rally Svezia 2019 : Ott Tanak conquista il successo anche nella Power Stage e vola in testa al Mondiale. Lappi e Neuville sul podio : L’estone Ott Tanak (Toyota) si aggiudica il Rally di Svezia 2019, secondo round del Mondiale WRC dopo l’esordio stagionale a Montecarlo, conquistando anche la Power Stage conclusiva di Torsby e volando in testa alla classifica generale del Campionato. Il 31enne nativo di Karla si è difeso nelle prime due prove speciali odierne forte del grande vantaggio accumulato nelle prime tre giornate e poi ha spinto al massimo nell’ultima ...

Rally - Mondiale 2019 : il calendario e le date di tutte le tappe. Il programma completo : Il Mondiale Rally 2019 prevede 13 prove che si disputeranno da gennaio a novembre. Stagione davvero molto lunga per i fuoristrada pronti a darsi battaglia nel corso di una stagione che si preannuncia molto avvincente e appassionante con tanti piloti in grado di lottare per il titolo iridato come si è visto nell’ultima annata. L’esordio, come ormai da tradizione, sarà a Montecarlo dal 24 al 27 gennaio poi si andrà al Nord per il ...

Rally - Mondiale 2019 : il calendario e le date di tutte le tappe. Il programma completo : Il Mondiale Rally 2019 prevede 13 prove che si disputeranno da gennaio a novembre. Stagione davvero molto lunga per i fuoristrada pronti a darsi battaglia nel corso di una stagione che si preannuncia molto avvincente e appassionante con tanti piloti in grado di lottare per il titolo iridato come si è visto nell’ultima annata. L’esordio, come ormai da tradizione, sarà a Montecarlo dal 24 al 27 gennaio poi si andrà al Nord per il ...