Ministro Tria ammette crescita zero per l’Italia | “Ferma la parte più produttiva del

Ora litigano Tria e Conte. Ministro : l’Italia è ferma - chi attacca banche mina il Paese. Premier : “Conserviamoci tutti lucidi” : L'Italia è ferma. Il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ne prende atto, mentre il Premier Giuseppe Conte, al di là di tutte le più approfondite analisi, di cui, certo, bisogna tenere conto individua, "la radice dei nostri mali": la perdita di fiducia. Tra bordate, da parte del titolare dell'Economia, contro chi "tifa contro l'Italia" e avalla "campagne europee" di attacco alle nostre banche e rassicurazioni del Premier - no, non c'è un attacco ...

Ministro Tria a Firenze : "L'Italia non cresce ma niente manovra correttiva" : Il problema è che l'Italia da dieci anni cresce un punto percentuale in meno del resto d'Europa, significa che la nostra economia è allo zero mentre la Germania riesce a rimanere allo 0,7-0,8%" . Poi ...

Il Ministro Tria sul sistema bancario : «Attaccarlo mina l’interesse nazionale» : Il ministro: «Manifatturiero fermo, così la nostra economia è vicina allo zero». E sulla manovra correttiva dice: «Nessuno la chiede, quindi la escludo»

Il Ministro Tria esclude che ci possa essere una manovra correttiva dei conti pubblici : "Nessuno ci sta chiedendo una manovra correttiva, quindi la escludo", ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria in occasione della giornata conclusiva del Festival nazionale dell'economia civile, in corso a Firenze."Non c'è stabilità finanziaria senza stabilità sociale". "Nel Paese - ha aggiunto - oggi c'è voglia di fare, c'è voglia di non piangersi addosso. Si è legiferato soprattutto per contrastare ...

Pil - il Ministro Tria : “Crescita in Italia si avvia verso lo zero. La Germania si è fermata e tutta l’Europa rallenta” : La crescita in Italia nel 2019 si avvia “verso lo zero“. Questo perché la Germania si è fermata e quindi tutta l’Europa ha rallentato. È l’analisi del ministro dell’Economia Giovanni Tria al Festival dell’Economia civile a Firenze. “Siamo di fronte -ha detto il titolare del Mef – a un rallentamento della crescita in tutta Europa. Si è fermata la Germania e di conseguenza si è fermata la parte più produttiva ...

Giovanni Tria - "numeri strampalati". Matteo Salvini "licenzia" il Ministro dell'Economia con due parole : "Numeri strampalati". Bastano due parole, forse, per segnare il destino di Giovanni Tria, il contestatissimo ministro dell'Economia. Dopo Luigi Di Maio sul reddito di cittadinanza, è Matteo Salvini a massacrare il ministro dell'Economia e stavolta c'entra la flat tax familiare, prossimo obiettivo de

Tav : Bernini - Fi - - Buffagni declassa Tria da Ministro a 'libero cittadino' : Un sottosegretario, Buffagni, sostiene che un ministro dell'Economia - Tria - è solo un "libero cittadino" che può avere dei pensieri, ma poi contano i voti, il rispetto degli impegni presi con i ...

L’accusa di Giovanni Tria : “Il Ministro italiano accettò il bail-in su ricatto della Germania” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, svela che l'introduzione del bail-in in Italia era osteggiato da tutti. Ma spiega perché fu introdotto lo stesso: "Il ministro di allora era Saccomanni che fu praticamente ricattato dal ministro delle Finanze tedesco", afferma Tria riferendosi all'allora ministro tedesco delle Finanze Wolfgang Schäuble.Continua a leggere

Bail in - Tria : “Erano tutti contrari. Il Ministro Saccomanni fu ricattato dal Ministro delle Finanze tedesco” : Al momento dell’introduzione del Bail-in, la normativa che impone di gestire la risoluzione delle banche in crisi senza far gravare i costi dei salvataggi sulle casse pubbliche, in Italia “erano tutti contrari. Il ministro di allora era Saccomanni che fu praticamente ricattato dal ministro delle Finanze tedesco” con la minaccia che se l’Italia non avesse accettato il nuovo sistema “si sarebbe diffusa la notizia che il nostro ...

Rumor aumento IVA ma Ministro Tria smentisce : Temi che peraltro ieri non sono stati oggetto di nessuna decisione": il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, smentisce così, nel modo più categorico, le ricostruzioni giornalistiche,...

Tria-Conte : no patrimoniale e manovra bis. Ministro : 'critici godono per cattive notizie come tricoteuses a ghigliottina' : Niente patrimoniale. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un'intervista rilasciata al Sole 24 Ore. Lo dice anche il Ministro dell'economia Giovanni Tria, che ha ripreso tra l'altro una frase proferita dal Ministro degli Affari europei Paolo Savona, ora candidato dal governo per la presidenza della Consob , laddove, parlando ...