Milano piega Cantù nel finale

A Milano l'imam che spiegava quando picchiare le donne : La star dell'"evento più atteso dell'anno" è l'imam che - bastoni in mano - insegnava come si educano davvero le mogli. Accade a Milano. La Milano laica, che integra, l'"avamposto di civiltà" come dice il sindaco Beppe Sala.L'evento "più atteso dell'anno" è la "Fiera della speranza". Gli organizzatori, di "Islamic Relief", ne parlano da settimane, ma centellinando a dovere le notizie. Finora si sapeva soltanto che l'evento andrà in scena il ...

Eurolega - lo show di James non basta : il Real Madrid piega Milano in volata : Madrid, Spagna,, 20 marzo 2019 " Un match di grande qualità e carattere e il miglior Mike James di stagione, 35 punti, 8 rimbalzi e 3 assist, non sono bastati all' Armani AX Milano per sfatare il tabù ...

Basket - serie A Venezia piega Milano e la avvicina in vetta - Avellino aggancia Cremona : ROMA - Colpo Venezia a Milano. Al Mediolanum Forum la Reyer rimonta l'Olimpia nell'ultimo minuto e mezzo e con un tap-in di Bramos porta a casa il big match della 22/a giornata della serie A di Basket ...