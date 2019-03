Milano-Cortina 2026 | ecco dove Malagò cerca i voti

Olimpiadi invernali 2026 - Malagò ci crede : “candidatura Milano-Cortina ha recuperato terreno sulle rivali” : Olimpiadi invernali 2026, Malagò crede fermamente nella candidatura congiunta Milano-Cortina per ospitare l’evento “Abbiamo recuperato terreno, la partita è aperta. Sono ottimista ma bisogna avere il massimo rispetto dell’avversario“. Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, riguardo alla corsa per la candidatura olimpica di Milano-Cortina per ospitare i Giochi invernali del 2026. “Ora bisogna ...

Antonio Rossi : “Milano-Cortina hanno ottime possibilità di ospitare le Olimpiadi 2026” : BIASSONO (MB) – Il 24 giugno 2019 Milano e Cortina conosceranno il proprio destino: occorrerà vincere la concorrenza di Stoccolma per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026, che farebbero ritorno in Italia venti anni dopo l’edizione di Torino. Antonio Rossi, il più grande canoista azzurro di tutti i tempi con tre ori a cinque cerchi in bacheca, attualmente ricopre il ruolo di Sottosegretario ai Grandi Eventi Sportivi per la Regione ...

Olimpiadi 2026 - Malagò mette le cose in chiaro : “compatti per Milano-Cortina - gli altri non dormono” : Il presidente del Coni ha lanciato un messaggio ai membri del Consiglio nazionale riuniti a Palazzo H sulla candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi del 2026 “Siamo a meno di tre mesi dal voto sulla candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi del 2026, in dirittura d’arrivo e al rush finale. Da qui a quella data cerchiamo il più possibile di essere compatti ed evitare polemiche o iniziative personali, poi dal 25 giugno ...

Milano-Cortina - si fa sul serio dal 1° aprile l esame del Cio : Domani, mercoledì 27 dicembre, al Coni si terrà il consiglio nazionale: verrà approvato il bilancio dell'ex Coni Servizi, ora Sport e Salute. Ci sono fondi sino a giugno, l'attuale governance, ...

Le Olimpiadi di Cortina e Milano sono un affare. Un'analisi : A Matteo Salvini portare le Olimpiadi del 2026 in Italia sembrava un affare anche senza bisogno di guardare un documento che calcolasse chiaramente entrate e uscite del bilancio dello Stato. “Ci teniamo molto e avremmo un ritorno economico vero, senza analisi costi-benefici, di almeno 1 miliardo di euro”, diceva lo scorso 11 marzo dalla sede della Lega di via Bellerio, a Milano. Quel documento ora è arrivato e conferma la presunta bontà, almeno ...

Olimpiadi 2026 - quanti soldi guadagnerebbe l’Italia? Tutte le cifre e le stime - Milano e Cortina sognano : L’Italia è in corsa per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026, Milano e Cortina d’Ampezzo sono candidate per ospitare la rassegna a cinque cerchi e sono pronte per sfidare Stoccolma nel testa a testa finale. Riportare i Giochi nel nostro Paese a 20 anni da Torino 2006 sarebbe un evento fondamentale non solo in termini di prestigio ma anche economici. quanti soldi guadagnerebbe l’Italia ospitando le Olimpiadi Invernali 2026? I ...

Olimpiadi Milano-Cortina - un affare in pareggio : Milano, 22 marzo 2019 - I benefici economici pareggiano i costi, le Olimpiadi invernali del 2026 potrebbero essere un affare per l'Italia se Milano-Cortina riuscirebbero a spuntarla su Stoccolma-Are, ...

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - Ghedina sicuro : “avremo il pieno appoggio del Governo” : Il sindaco di Cortina ha parlato al termine del summit tenutosi a Palazzo Chigi sulla candidatura alle Olimpiadi invernali 2026 “Fondi dal governo? Diciamo che l’incontro è risultato molto positivo e probabilmente nei prossimi giorni, anche nella prossima seduta del consiglio dei ministri, ci sarà un pieno appoggio alla candidatura. Noi usciamo molto contenti e soddisfatti“. Lo dice il sindaco di Cortina, Gianpietro ...

Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 - positivo il rapporto costi-benefici : L'analisi dell'impatto economico e finanziario sui Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, commissionato dalla Presidenza del Consiglio alla facoltà di economia dell'Università La Sapienza di Roma, ha ampiamente verificato che le uscite dell'Amministrazione Centrale dello Stato per finanziare i Giochi Olimpici in questione, sarebbero compensate dagli ...

Olimpiadi : per Milano-Cortina 2026 al via raccolta disponibilità hotel (2) : (AdnKronos) - Una volta ricevuta tutta la documentazione (all’e-mail fornita dal CIO), il Comitato organizzatore dovrà ‘bloccarle’ 15 mesi prima dell’inizio dei Giochi. “Sono certo che i nostri associati aderiranno con entusiasmo all’invito del CONI – afferma il vicepresidente nazionale di Federalbe

Olimpiadi : per Milano-Cortina 2026 al via raccolta disponibilità hotel : Venezia, 18 mar. (AdnKronos) - Entra nel vivo il processo di candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026. Federalberghi Veneto – attraverso le strutture di Belluno e Cortina – lancia l’appello agli albergatori associati, che - entro il 31 marzo - dovranno fornire la propria disponi

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : nell’ultima giornata di regular season vincono Ritten - Asiago e Vipiteno - sconfitte Valpusteria - Cortina - Gherdeina e Milano : Si è conclusa stasera la regular season del torneo europeo di Alps League 2019: il prossimo turno vedrà impegnate le squadre classificate dalla quinta alla dodicesima piazza in campionato, mentre le prime quattro scenderanno in campo nel turno successivo ancora. Il successo più importante di serata l’ottiene Asiago che, vincendo a Kitzbuhel per 6-1, difende il quarto posto dall’attacco dei Rittner Buam, vittoriosi per 3-0 sul campo ...

Tennis : Zaia - 'bene finanziamento ATP - ma governo sostenga Cortina-Milano 2026' : Venezia, 8 mar. (AdnKronos) - "Apprendo del finanziamento del governo per le finali Atp in Piemonte e ribadisco ciò che ho detto poche settimane fa. Fa bene il governo a decidere di sostenere i grandi eventi sportivi, ma è altrettanto vero che, a fronte di questo finanziamento non si possono trascur

Malagò : 'Sarà testa a testa tra Stoccolma e Milano-Cortina' : Roma, 4 mar., askanews, - La candidatura per i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 è 'una partita assolutamente aperta' da affrontare 'con molto rispetto per Stoccolma'. 'Se sarà un testa ...