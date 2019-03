Milano | cadavere decapitato | mutilato e dato alle fiamme accanto a un gabbiotto di rifiuti

Milano - trovato cadavere carbonizzato e decapitato. Testa e arti a fianco del corpo : Non gli è stata tagliata solo la Testa ma anche le braccia e le gambe all’altezza delle ginocchia. In queste condizioni è stato trovato il cadavere carbonizzato e decapitato sabato sera in via Cascina dei Prati, a Milano. Le varie parti del corpo fatte a pezzi, insieme alla Testa, sono state trovate lì a fianco, abbandonate a lato di un gabbiotto per la raccolta della spazzatura di un condominio. Il corpo è stato trovato dai vigili del fuoco al ...

Giallo a Milano - trovato cadavere decapitato e mutilato tra le fiamme - : I vigili del fuoco sono intervenuti in via Cascina dei Prati dopo una chiamata alle 22.15 di sabato: dopo aver spento l'incendio hanno visto il corpo. Non è ancora chiaro se sia di un uomo o una donna.

Giallo a Milano - trovato cadavere decapitato e mutilato tra le fiamme : Giallo a Milano, trovato cadavere decapitato e mutilato tra le fiamme I vigili del fuoco sono intervenuti in via Cascina dei Prati dopo una chiamata alle 22.15 di sabato: dopo aver spento l'incendio hanno visto il corpo. Non è ancora chiaro se sia di un uomo o una donna. Lì vicino le parti mozzate e una bombola di gpl non ...

Cadavere Milano - accusata banda latinos : 02.46 Tre giovani salvadoregni di 22, 25 e 32 anni,sono stati fermati dalla Mobile di Milano perché ritenuti coinvolti nell' omicidio di un connazionale di 35 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato in una cascina abbandonata di San Giuliano Milanese (Milano) e il delitto sarebbe avvenuto la scorsa settimana. L'uomo sarebbe stato ucciso a coltellate in un regolamento di conti tra membri della banda sudamericana MS13.I tre fermati ...

Milano - risolto il giallo del cadavere murato a Senago : una 64enne la mandante del delitto : Un caso di lupara bianca che nasconde anche un movente passionale. È questa la svolta, per certi versi sorprendente, dell'inchiesta relativa alla scomparsa di Lamaj Astrid. Il corpo di quest'ultimo è stato ritrovato lo scorso 15 gennaio a Senago, nell’hinterland milanese. Durante i lavori di ristrutturazione della dependance di un residence di lusso, la Villa degli Occhi, gli operai hanno scoperto in un’intercapedine di una parete i resti di un ...

Milano - cadavere trovato murato in una villa a Senago : 4 arresti : Era scomparso nel gennaio 2013 ed è stato ritrovato il 15 gennaio 2019, gettato in un pozzo adiacente un appartamento in ristrutturazione a Senago, in provincia di Milano. Il corpo di Lamaj Astrit, cittadino albanese, è stato murato in una villa di Senago, in provincia di Monza e il proprietario dell’edificio è risultato assolutamente estraneo ai fatti. I carabinieri dei nuclei investigativi di Monza e Caltanissetta a Muggiò (Monza), Enna ...

Milano - cadavere dell'albanese trovato murato a Senago : 4 fermi : Roma, 8 mar., askanews, - Quattro italiani sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa, in concorso tra loro, di omicidio ed occultamento di cadavere dell'albanese Lamaj Astrit, scomparso nel ...