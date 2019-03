Milan - Udinese | cronaca diretta live | risultato in tempo reale

Calcio - Serie A 2019 : Kean batte l’Empoli - Donnarumma affonda il Milan. Punti pesanti per l’Udinese : Gli anticipi del sabato della 29ma giornata della Serie A di Calcio vedono la vittoria della Juventus sull’Empoli grazie al solito Kean, mentre il Milan cade a Marassi per mano della Samp a causa di un errore grossolano di Donnarumma che propizia il gol di Defrel. L’Udinese infine fa tre passo verso la salvezza superando il Genoa. L’Udinese regola il Genoa nell’anticipo delle ore 15.00 con un gol per tempo: apre al ...