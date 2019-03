Milan | Leonardo contro Orsato | Gara condizionata | c' erano due rigori per noi

Milan - Leonardo : 'Due rigore per noi. Futuro Gattuso non è la priorita' : Anche il dirigente rossonero Leonardo è intervenuto nel post Sampdoria-Milan , per analizzare la sconfitta e parlare anche di alcune decisioni arbitrali di Orsato: "Sono state due settimane ...

Milan - Leonardo polemico dopo la sconfitta contro la Sampdoria : “il rigore su Piatek c’era” : Leonardo attacca la gestione arbitrale di Sampdoria-Milan, il dirigente del Milan analizza il fallo su Piatek “Non voglio fare polemiche sulla gestione arbitrale, ma non c’è da discutere perché parlano le immagini. Piatek viene sbilanciato e il rigore c’era, in un’altra occasione nel primo tempo c’era un tocco di mano. Dobbiamo mantenere la calma ma una decisione così rischia di condizionare la partita”. Così Leonardo a ...

Sampdoria-Milan - Leonardo sicuro : “era rigore” : Sconfitta per il Milan nella gara di campionato contro la Sampdoria, arrivano le dichiarazioni di Leonardo a DAZN: “sono passati 15 giorni dal derby, non è stata una prestazione delle migliori, match sotto le aspettative, nel secondo tempo abbiamo fatto dei tentativi per recuperare il risultato. Dobbiamo restare calmi, non servono processi, siamo tranquilli ed in lotta. Ci stanno dei momenti complicati, la squadra ha dimostrato in ...

Milan - multa salata per Kessie dopo i fatti del derby : Maldini e Leonardo più clementi con Biglia : multa salata per Franck Kessie, il Milan lo sanziona dopo la lite con Lucas Biglia durante il derby contro Inter La sua reazione furente nel derby Milan-Inter è costata a Frenck Kessie ben 40 mila euro. Il Milan ha deciso infatti di sanzionare il calciatore ivoriano con una multa salata. La comunicazione è giunta al centrocampista in giornata, quando Kessie, accompagnato dal suo agente, si è recato presso Casa Milan. Qui, Maldini e ...

Calciomercato Milan : Leonardo è pronto a pescare in Brasile - nel mirino anche Helinho : Il Milan non si ferma a Paqueta, acquisto molto interessante fatto nel mercato invernale del mese di gennaio, che sta disputando ottime partite con la squadra guidata da Gennaro Gattuso. Stavolta i rossoneri stanno continuando nella loro grande opera di scouting. Hanno rinnovato la società e gli uomini mercato.Tra loro c'è e gioca un ruolo molto importante Leonardo. L'ex calciatore del Milan, dopo aver fatto una buona carriera da giocatore, ha ...

Reinier Milan - Leonardo prepara il colpo : il dettaglio social : Reinier Milan – Il direttore generale dell’area tecnico-sportiva del Milan, Leonardo Nascimento de Araujo, ha cominciato a seguire Reiner Jesus su Instagram. Dopo aver ingaggiato Lucas Paquetà, il club rossonero sembrerebbe interessato ad acquistare un altro brasiliano, precisamente il nuovo talento del calcio in Brasile. Il fatto che Leonardo abbia cominciato a seguire Reiner su […] L'articolo Reinier Milan, Leonardo prepara ...

Richarlison al Milan : contatti avviati - ma Leonardo è spaventato dal prezzo : La stagione non si è ancora conclusa, ma Leonardo e Maldini lavorano già al Milan che verrà. Dopo le indiscrezioni riguardanti Tadic, i rossoneri avrebbero messo nel mirino un altro giocatore dalle spiccate doti offensive. Si tratta di Richarlison, giovane brasiliano di proprietà dell’Everton. I contatti tra la dirigenza rossonera e l’entourage del 22enne sarebbero già stati avviati. Com’è noto, Leonardo gode di un canale ...

Mercato Milan - Leonardo replica il colpo Paquetà : i nomi valutati per il futuro : Mercato Milan – L’ultima sessione di Mercato è stata molto importante per il club rossonero, in particolar modo il Milan ha piazzato i colpi Paquetà e Piatek, due calciatori che stanno trascinando la squadra di Gennaro Gattuso verso l’obiettivo Champions League. Nel frattempo la dirigenza non sta a guardare e pensa anche al futuro, l’obiettivo di Leonardo è quello di replicare la trattativa Paquetà, si stanno ...

Milan - il messaggio di Leonardo : i tre errori da non ripetere mai più : E anche quando il tema è quello, generale, dei 'valori nello sport', fra le righe esce un messaggio indirizzato direttamente alla squadra, all'allenatore, e alla stessa dirigenza. A tutto il Milan ...

Mercato Milan - summit tra Leonardo e Mario Giuffredi : i dettagli : Nuovo incontro per parlare di calcioMercato in casa Milan. Stavolta Leonardo ha incontrato Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti. L’ex terzino dell’Atalanta è tornato da poco dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori per tutta la prima parte di stagione. Nel summit si è discusso di un possibile rinnovo di contratto in scadenza nel 2022. Un altro nome di cui si è discusso è quello di Jordan Veretout, centrocampista della ...

Milan - Leonardo vuole pescare ancora in Brasile : piace Everton : Everton Sousa, esterno d'attacco del Gremio, nel mirino del Milan. Secondo la Gazzetta dello sport , il classe 1996 è in una lista che comprende anche Deulofeu del Watford e Saint Maximin del Nizza.

Milan - Leonardo : 'In ogni sconfitta c'è sempre un perché' : Ci sono regole da rispettare, lo sport è una rappresentazione di quello che succede nella vita dove c'è una sana competizione interna, c'è l'allenamento che costa sacrificio per essere pronti al ...

Milan - Leonardo furioso dopo la lite Biglia-Kessie : 'Nessuno esce dallo spogliatoio finché non risolviamo questa cosa'. Il Corriere dello sport attribuisce queste dichiarazioni a Leonardo, furioso dopo la sconfitta del derby ma sopratutto per la lite che ha visto come protagonisti Kessie e Biglia.