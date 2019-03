Milan ko a Marassi | Gattuso ripensa al derby | “ha lasciato qualcosa a livello psicologico”

sportfair

(Di domenica 31 marzo 2019) Gennaronon si abbatte dopo la sconfitta contro la Sampdoria, le dichiarazioni dell’allenatore deldopo l’anticipo di Serie A “Non serve a nulla essere arrabbiati, dobbiamo valutare cosa sta andando e cosa no. Sicuramente la sconfitta nelhapsicologico e prendere gol dopo 1′ non ha aiutato. La squadra però non ha mollato. Dobbiamo guardare avanti e non darci le martellate da soli, recuperare le energie e guardare avanti. Oggi abbiamo giocato meglio che col Chievo, ma non sono arrivati i tre punti. Dobbiamo recuperare le energie e pensare partita dopo partita”. Così Gennaroa conclusione del match perso contro la Sampdoria ha commentato la prestazione del suoai microfoni di Sky Sport. “Io penso che sono un professionista, onorato di allenare in questa grande società, poi come tutte ...

