Mick Jagger sta male | cancellati 17 concerti Usa e Canada

Mick Jagger non sta bene : i Rolling Stones posticipano il tour americano : I Rolling Stones si fermano ma non per molto: la salute di Mick Jagger preoccupa lo staff della band è così si è giunti alla decisione di posticipare il tour nordamericano, previsto in primavera, che sarebbe dovuto partire il prossimo 20 aprile all'Hard Rock Stadium di Miami. Il comunicato della band Brutta notizia per i fan dei Rolling Stones che hanno acquistato i biglietti per i loro concerti previsti in Canada e negli Stati Uniti: la band ...

I Rolling Stones hanno cancellato le loro date del tour negli Stati Uniti e in Canada per problemi di salute di Mick Jagger : Il gruppo rock britannico dei Rolling Stones ha annunciato la cancellazione delle date del suo tour in Canada e negli Stati Uniti, a causa delle condizioni di salute di Mick Jagger che richiederanno alcuni “trattamenti medici”. Jagger, che ha 75

