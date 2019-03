Meteo | le previsioni dell’Aeronautica militare per oggi in Italia

Meteo : le previsioni dell’Aeronautica militare per i prossimi giorni su tutta la penisola : Le previsioni del servizio meterologico dell’Aeronautica militare per i prossimi giorni in Italia. Martedì 2 aprile al Nord: molte nubi compatte sulle aree alpine e prealpine con deboli precipitazioni su quelle centroccidentali e del Trentino-Alto Adige, nevose oltre i 1500-1600 metri; dalla sera attesa una intensificazione dei fenomeni. Altrove velature estese, ma sempre più spesse con annuvolamenti più significati associati a deboli ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Domenica 31 Marzo 2019 Sereno A Pisa e Provincia avremo tempo stabile e soleggiato I Venti risulteranno deboli settentrionali I Mari risulteranno poco mossi Le Temperature risulteranno in ulteriore aumento con punte massime sui 20°C Rischio Incendio: l’indice FWI (Fire Weather Index) risulterà Alto La Previsione per Lunedì 1 Aprile 2019 Velature A ...

Meteo - le previsioni di domenica 31 marzo : ultime news - Sky Tg24 - : L'ultimo weekend di marzo si chiude all'insegna del bel tempo e del clima primaverile: quasi in tutta Italia è prevista una giornata soleggiata e con cieli sereni. Temperature in lieve aumento. Meteo ...

Previsioni Meteo Aprile - clamorosa rottura stagionale : Tempeste di Primavera sull’Italia - gelo in Europa con neve a Londra e Parigi : Previsioni Meteo Aprile – Dopo un bimestre (Febbraio-Marzo) eccezionalmente secco e soleggiato su gran parte d’Italia e soprattutto al Centro/Nord dove fiumi e laghi si trovano ai minimi storici al punto che il lago di Pontechianale ha restituito i ruderi della “borgata fantasma”, la situazione Meteo cambierà clamorosamente nella prima settimana di Aprile quando si verificherà una vera e propria “rottura” ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Sabato 30 Marzo 2019 Sereno A Pisa e Provincia avremo tempo stabile e soleggiato I Venti risulteranno deboli settentrionali I Mari risulteranno poco mossi Le Temperature risulteranno in ulteriore aumento con punte massime sui 20°C Rischio Incendio: l’indice FWI (Fire Weather Index) risulterà Moderato/Alto La Previsione per Domenica 31 Marzo 2019 Sereno A ...

Previsioni Meteo : il ritorno dell'atlantico - arriva la pioggia VERA al centro-nord : Ormai siamo alle porte di Aprile e la stagione primaverile incalza soprattutto a livello termico, mentre a livello di piovosità è cambiato poco o nulla rispetto al trimestre invernale almeno...

Meteo - le previsioni di sabato 30 marzo : Meteo, le previsioni di sabato 30 marzo Sole e temperature primaverili segneranno l'inizio del weekend, grazie all'alta pressione stabile su tutta Italia. Al Nord si raggiungeranno i 21 gradi. Il bel tempo prevarrà anche domenica. LE previsioni Parole chiave: ...

Meteo - la svolta fredda può attendere : previsioni per il weekend : weekend primaverile, in tutto e per tutto, quello del 30 e 31 marzo: solo dal 2 aprile è attesa su molte regioni italiane...

Previsioni Meteo : neve in arrivo in Valle d’Aosta - anche a bassa quota : E’ previsto l’arrivo della neve la prossima settimana in Valle d’Aosta: “Un campo anticiclonico favorirà tempo soleggiato in Valle d’Aosta fino a lunedì, in seguito la discesa di una fredda area depressionaria determinerà un episodio perturbato, con possibili nevicate a quote abbastanza basse,” si legge nel bollettino dell’ufficio Meteorologico regionale. Sabato e domenica si prevede cielo soleggiato con ...

Meteo : si allontana la perturbazione - domani alta pressione Previsioni nel dettaglio : La perturbazione presente da diversi giorni sulla nostra penisola, in particolare sulle regioni del sud, sta terminando le sue ultime riserve ed è pronta ad essere totalmente spazzata via dall'alta...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Venerdì 29 Marzo 2019 Sereno / Poco Nuvoloso A Pisa e Provincia avremo tempo stabile e soleggiato al mattino, con qualche leggero annuvolamento nelle zone interne al pomeriggio. I Venti risulteranno deboli / moderati nord orientali I Mari risulteranno poco mossi Le Temperature risulteranno in lieve aumento nei valori massimi Rischio Incendio: l’indice FWI (Fire Weather Index) risulterà ...