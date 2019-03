Mercedes | Hamilton sincero | ' La Ferrari meritava di vincere'

F1 - Gp del Bahrein : harakiri Ferrari. Doppietta Mercedes - vince Hamilton : La pole position, il sorpasso sul compagno di squadra e poi la beffa: Charles Leclerc deve rinviare l’appuntamento con la vittoria perché il suo motore negli ultimi dieci giri fa i capricci (o più presumibilmente ha consumato troppa benzina) e lo costringe a rallentare....

F1 Mercedes - Hamilton : «In Bahrain mi aspetto una Ferrari più forte» : MANAMA - Lewis Hamilton gioca in difesa prima del Gp del Bahrain, il pilota britannico si aspetta una gara in cui la Ferrari sarà più competitiva. A Melbourne le Mercedes hanno dominato, con Bottas ...

F1 - fondo danneggiato per Hamilton in Australia : la Mercedes svela le cause della rottura : In un video pubblicato sui propri canali social, il capo stratega Vowles ha reso noto i motivi che hanno causato il danneggiamento del fondo della monoposto di Hamilton in Australia La Mercedes ha concluso il Gp d’Australia con una splendida doppietta, ma il lavoro al rientro da Melbourne non è certamente mancato. Sotto la lente d’ingrandimento dei tecnici di Brackley è finito il fondo della W10 di Hamilton, danneggiato nel ...

F1 Mercedes - Hamilton si lancia col paracadute : ROMA - Dopo il surf, il lancio con il paracadute. Lewis Hamilton ha trovato un altro hobby. Il pilota della Mercedes ha appena postato sul suo profilo Instagram un video nel quale è intento a ...

F1 Mercedes - Hamilton : «A Melbourne non era la vera Ferrari» : ROMA - Il deludente esordio della Ferrari nel mondiale di F1 è stato solo un episodio e la Rossa, già dal prossimo appuntamento, tornerà a lottare al vertice. Ne è convinto Lewis Hamilton, secondo nel ...

Gp Australia - trionfa Bottas su Hamilton. Ferrari - subito disastro : lontanissime dalle Mercedes : È subito doppietta Mercedes nel Gran Premio di Australia, prima gara del Mondiale di Formula 1 2019. trionfa a sorpresa Vallteri Bottas davanti a Lewis Hamilton. Terzo posto per Max Verstappen sulla nuova Red Bull motorizzata Honda. Fuori dal podio la Ferrari con Sebastian Vettel chenon va oltre il

Gp Australia 2019 - dominio Mercedes : vince Bottas su Hamilton : Altro che alba rossa. A Melbourne per la Ferrari è notte fonda. Sul circuito Australiano la Mercedes dimostra un imbarazzante dominio con un sorprendente Bottas che vince la corsa davanti ad Hamilton ...

Mercedes - che… Bottas alla Ferrari in Australia : il finlandese davanti a Hamilton - Vettel fuori dal podio : Il primo appuntamento della stagione di Formula 1 se lo aggiudica Valtteri Bottas, abile a precedere Hamilton e Verstappen. Male la Ferrari, con Vettel e Leclerc giù dal podio La Mercedes comincia alla grande la stagione, piazzando una splendida doppietta nel Gp d’Australia. La sorpresa però è presto servita, infatti a salire sul gradino più alto del podio è Valtteri Bottas e non Lewis Hamilton, sverniciato al via dal compagno di ...

F.1 - GP d'Australia - Prima fila Mercedes - pole per Hamilton : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Australia, prova inaugurale del Mondiale di Formula 1 2019. Per il pilota inglese della Mercedes, questa è l'ottava pole sul circuito dell'Albert Park di Melbourne, la sesta consecutiva. In seconda posizione, l'altra W10 di Valtteri Bottas: il finlandese ha chiuso a poco più di un decimo dal compagno di squadra. Terza posizione per la Ferrari di Vettel, staccata di sette decimi.La ...

VIDEO F1 - Highlights e sintesi Qualifiche GP Australia 2019 : Hamilton e Mercedes inarrivabili per la Ferrari : 84esima pole in carriera e ottava in Australia per Lewis Hamilton. Grande inizio del Mondiale 2019 di F1 per il campione del mondo in carica che conquista la prima p.1 dell’anno con 112 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas e con 704 sulla Ferrari di Sebastian Vettel. L’altro Ferrarista Charles Leclerc ha concluso in quinta posizione (+0″996), scavalcato nell’ultimo tentativo dall’olandese ...