Mercato | dalla Spagna | Pogba vuole il Real Madrid

CalcioMercato Juventus - dalla Spagna : accordo Zidane-Pogba : Secondo quantor scrive il portale 'OKDiario' e rilancia il sito 'Sport.es' infatti, su Pogba oltre al costante pressing della Juventus che lo rivorrebbe in bianconero va registrato soprattutto l'...

Mercato Barcellona - dalla Spagna insistono : Griezmann e i blaugrana si cercano : Si susseguono ormai da settimane voci in merito ad un presunto interessamento del Barcellona per Antoine Griezmann. “Le petit diable” qualche giorno fa si è detto stufo dei continui rumors a tal punto da intervenire pubblicamente smentendo difatti qualsivoglia trattiva. Ma i media spagnoli continuano ad insistere: i blaugrana e l’attaccante francese si cercano. Da quanto emerge dal Mundo Deportivo, le loro strade alla ...

Mercato Inter - la bomba dalla Spagna : in arrivo Modric grazie alla… Juventus : Mercato Inter – L’Inter si prepara per il fondamentale match di campionato contro la Lazio, vero e proprio scontro per la qualificazione in Champions League. Fiducia ritrovava in casa nerazzurra dopo il successo nel derby contro il Milan, l’intenzione adesso è quella di iniziare una striscia di risultati positivi. Nel frattempo si continua a parlare di Mercato, in particolar modo notizia importante che arriva direttamente ...

Ancelotti ed il Mercato del Napoli per limare il gap dalla Juve : “Koulibaly non si muove ed in entrata…” : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato delle possibili mosse di calciomercato della squadra di Aurelio De Laurentiis nella prossima sessione Carlo Ancelotti si appresta a rimanere sulla panchina del Napoli ancora molto a lungo. Le sue dichiarazioni e quelle del presidente De Laurentiis lasciano presagire un sodalizio duraturo, intanto il tecnico ha rilasciato qualche intervista nella quale ha parlato di calciomercato. Parlando ...

Mercato Juventus - c’è l’affondo : doppio colpo a sorpresa dalla Roma : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte da protagonista in vista del prossimo Mercato estivo. Come trapelato dalle ultime indiscrezioni di “TMW“, i bianconeri potrebbero tentare l’affondo reale e concreto per due giocatori della Roma. Una doppia trattativa che potrebbe decollare solamente in caso di mancata qualificazione della Roma alla prossima fase […] More

Mercato Juventus - dalla Spagna : tra Pogba ed il Real Madrid ci sono i bianconeri : Mercato Juventus – La stagione della Juventus può essere considerata importante, scudetto praticamente ipotecato e pass staccato per i quarti di finale, attesa per il doppio confronto contro l’Ajax. Nel frattempo la dirigenza bianconera pensa anche al Mercato per la prossima stagione, importanti novità arrivano direttamente dalla Spagna. “La Juventus è un ostacolo fra il Real Madrid e Pogba”, scrive il quotidiano ...

Mercato Real - dalla Spagna confermano : “Pogba vuole andare a Madrid” : Pogba al Real Madrid. Un’indiscrezione tempo fa, qualche pensierino poco più avanti, tante conferme adesso. E dalla Spagna sono sicuri: il francese vuole andare da Zidane. Questa volta è Marca a sbilanciarsi in merito ad una possibile trattativa. Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo, il centrocampista del Manchester United ha chiesto al suo procuratore Mino Raiola di lavorare in ottica trasferimento la prossima estate. Il ...

Mercato Juventus - ci siamo : la nuova mezz’ala arriva dalla Francia : Mercato Juventus- Fabio Paratici si prepara a recitare una parte da protagonista in vista del prossimo Mercato estivo. I bianconeri valuteranno con calma il da farsi, ma la sensazione è che le attenzioni bianconere saranno riservate per un centrocampista e per un difensore. Andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche dei due potenziali nuovi acquisti. […] More

CalcioMercato - Griezmann abbattuto dopo l’esclusione dalla Champions : medita il trasferimento al Barca! : Calciomercato, Antoine Griezmann e l’Atletico Madrid a fine stagione potrebbero lasciarsi, un addio che sembrava potersi concretizzare già l’anno scorso L’amara eliminazione in Champions League contro la Juventus potrebbe portare a un divorzio tra Antoine Griezmann e l’Atletico Madrid a fine stagione. A quanto riporta il quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’ il Barcellona è pronto a puntare ...

Mercato Juventus - colpo Paratici : la nuova mezz’ala arriva dalla Francia : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista per quel che riguarda il finale di stagione, cercando di concretizzare il sogno Champions, il quale manca da Torino ormai da 23 anni. Un assalto reale e concreto, ma attenzione anche alle mosse bianconere in vista della prossima sessione di Mercato estiva. La […] More

Mercato NBA - Kemba Walker primo obiettivo per i Dallas Mavericks? : Quella che ci attende si preannuncia come un'estate caldissima per il Mercato dei free agent. Ma per quanto gli occhi di tutti siano puntati sui vari Kevin Durant, Kyrie Irving e Kawhi Leonard, c'è ...

Il calcioMercato oggi – Affari Milan-Genoa - l’obiettivo arriva dalla Polonia : Il calciomercato oggi – Si è da poco conclusa la finestra di calciomercato ma le squadre di Serie A sono al lavoro per il futuro. Il Milan si prepara per la fondamentale gara di campionato contro l’Atalanta, scontro fondamentale per la qualificazione in Champions League, rossoneri alla ribalta dopo l’ultima campagna acquisti ed in particolar modo con l’arrivo di Piatek, il polacco sempre più determinante. Il Milan pensa anche al ...

Mercato NBA – Clamoroso a Dallas - i Mavericks cedono Barnes mentre sta giocando contro Charlotte [VIDEO] : Durante l’incontro tra Dallas e Hornets, i Mavericks ufficializzano la trade con Sacramento: Barnes va ai Kings, in cambio dell’arrivo di Jackson e Zach Randolph Clamoroso quanto avvenuto a Dallas, durante il match tra i Mavericks e Charlotte. La franchigia del Texas infatti ha completato una trade con Sacramento, scambiando Harrison Barnes e ricevendo in cambio la coppia Justin Jackson e Zach Randolph. Una decisione ...