Meghan Markle | l’astrologa di Diana svela il destino del Royal Baby

dilei

(Di domenica 31 marzo 2019) Come sarà ildie Harry? Arlo è, a sorpresa,di Lady, che su People hato le previsioni per il futuro del piccolo.Il figlio dinon è ancora nato, ma è già una star. Secondo fonti di Palazzo il piccolo verrà alla luce ad aprile e avrà un carattere molto particolare. Penny Thornton per anni è statadi fiducia di Lady. La Principessa si confidava spesso con lei chiedendole quadri astrologici e previsioni per il futuro.“La natura del bambino sarà originale e anticonvenzionale – ha spiegato-. Penso che questo sia lo stesso modo in cui Harry evogliono apparire come coppia reale, ritagliandosi un ruolo tutto loro”.Il primogenito dei duchi di Sussex, se i calcoli sulla data del parto sono giusti, nascerà sotto il segno del Toro: “I Toro di solito sono persone solide e ...

LongoOlgaMaria_ : Il padre della Meghan Markle e il padre della fidanzata di Pistorius, Reeva, si somigliano troppo per non essere pa… - emchir : RT @casamacombo: Come #decolonizzare la storia? Accademici a confronto. Non a caso se ne discute in Uk in piena Brexit, perché Brexit (l'ho… - zazoomnews : La famiglia di Meghan Markle continua a mettere in imbarazzo la Corona - #famiglia #Meghan #Markle #continua -