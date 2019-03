Meghan Markle - ecco il soprannome che le ha dato la servitù : imbarazzo a corte : Meghan Markle non sarebbe molto amata dal suo staff che si è vendicato trovando per lei un soprannome poco lusinghiero. Lo scrive Tatler, molto informato sulla Royal Family, che ha...

Meghan Markle "snobba" la Lindo Wing. E il parto resta in un luogo segreto : Meghan Markle sta decisamente cambiando le regole a corte e pare che anche l"imminente parto apporterà una modifica ad una tradizione di casa Windsor che dura da più di 40 anni. Fonti sostengono che la duchessa di Sussex "snobberà" la Lindo Wing, l"ala privata del "St Mary"s Hospital" in cui hanno dato alla luce i loro rampolli sia Lady Diana che Kate Middleton. La motivazione sembrerebbe di carattere paratico: Meghan e il principe Harry ...

Meghan Markle - William non sarà presente alla nascita del nipote : Il Principe William proverà ad evitare che accada ma suo fratello Harry rischia di non averlo al fianco nel giorno della nascita del suo primogenito. Meghan Markle è ormai giunta nelle ultime fasi della sua gravidanza, con il nuovo royal baby atteso per aprile. Nel Regno Unito sono già partite le scommesse in merito, tra chi crede possano trascorrere ancora poche settimane e chi invece pensa si debba attendere ancora un mese. In quest’ultimo ...

Meghan Markle - l’astrologa di Diana svela il destino del Royal Baby : Come sarà il Royal Baby di Meghan Markle e Harry? A svelarlo è, a sorpresa, l’astrologa di Lady Diana, che su People ha svelato le previsioni per il futuro del piccolo. Il figlio di Meghan non è ancora nato, ma è già una star. Secondo fonti di Palazzo il piccolo verrà alla luce ad aprile e avrà un carattere molto particolare. Penny Thornton per anni è stata l’astrologa di fiducia di Lady Diana. La Principessa si confidava spesso con lei ...

Meghan Markle parto : data - nome e sesso bambino. Le ultime notizie : Meghan Markle parto: data, nome e sesso bambino. Le ultime notizie Quando partorisce Meghan Markle Il fatto che Meghan Markle sia incinta lo sappiamo già da un po’. L’account ufficiale di Twitter di Kensington Palace ha annunciato al mondo la bella notizia il 15 ottobre 2018, alle ore 09.39, sul canale Twitter. Il Duca e la Duchessa del Sussex sono lieti di annunciare che la Duchessa del Sussex sta aspettando un bambino per la primavera ...

La famiglia di Meghan Markle continua a mettere in imbarazzo la Corona : Papà Thomas MarklePapà Thomas MarkleIl fratellastro Thomas Jr. MarkleMamma Doria RadlanMamma Doria RadlanLa famiglia di Meghan Markle continua a mettere in imbarazzo la Duchessa di Sussex e la Corona. Il fratellastro Thomas è stato appena citato in tribunale per non aver pagato oltre 4 mila dollari di affitto del bungalow in Oregon dove abita con la fidanzata Darlene Blount (i due starebbero per sposarsi). Messo alle strette dal giudice il ...

Meghan Markle - spese folli per la nuova casa ed Elton John maestro di musica : Proseguono le indiscrezioni sulle spese del Principe Harry e di Meghan Markle, da Frogmore Cottage all’idea di Elthon John come maestro del royal baby. In attesa che Meghan Markle dia alla luce il suo primo figlio, i tabloid inglesi continuano a concentrarsi principalmente sulle spese effettuate dall’ex attrice americana e da suo marito, il Principe Harry. Fino a poche settimane fa in Inghilterra non si poteva far altro che discutere del ...

Meghan Markle - il soprannome (cattivo) che le ha dato la servitù : Non solo la rivalità con Kate Middleton e gli attacchi della stampa, Meghan Markle ora deve fare i conti anche con il suo staff che, a quanto pare, non sopporta più il suo modo di fare, tanto da averle dato un soprannome. A svelarlo è Tatler, la “bibbia” della Royal Family, che ha svelato il soprannome che segretari, aiutanti e persino valletti, hanno dato a Meghan Markle. Ormai è chiaro: la moglie di Harry non va affatto a genio ...

Meghan Markle e Kate Middleton : ecco come hanno vissuto diversamente le gravidanze : Modi diversi di vivere la gravidanza per Meghan Markle e Kate Middleton. Le due duchesse hanno vissuto in modo molto diverso l'attesa dei loro bambini, come dimostrano anche gli atteggiamenti...

Meghan Markle vuole Elton John come maestro del figlio : Meghan Markle ha chiesto ad Elton John di insegnare a suonare il pianoforte al bambino, o alla bambina, che porta in grembo e che nascerà a giorni. La Duchessa del Sussex e suo marito, il Principe ...