Mediaset | il ribaltone sul futuro di Gerry Scotti | quanto lo tengono in onda | roba da

L'Isola dei Famosi - non c'è pace per Alessia Marcuzzi : altro ribaltone a Mediaset - un'edizione drammatica : Non c'è pace per questa tormentatissima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5 e che tanto sta facendo penare Mediaset in termini di share. L'Isola, infatti, potrebbe ancora cambiare il giorno della messa in onda, così come suggerisce davidemaggio.it. Il