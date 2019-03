Matrimonio Tony Colombo | la Procura di Napoli indaga | sequestrati atti al Comune

Blastingnews

(Di domenica 31 marzo 2019) Nessuno si sarebbe mai potuto aspettare che unsarebbe diventato un vero e proprio caso nazionale che sta continuando a suscitare polemiche e discussioni tanto da portare ladia intervenire e ad avviare un'indagine per capirci di più. Si sta parlando delle nozze tra il cantante neo-melodico napoletano,, e la sua nuova moglie Tina Rispoli. Secondo quanto si apprende dal sito Today, inf, iltore della città campana, Giovanni Melillo, ha disposto alle forze dell'ordine che vengano effettuati degli accertamenti sull'esistenza delle autorizzazioni necessarie per poter compiere i festeggiamenti che sono stati messi in atto nella città di. Non sisoltanto sulle nozze presso il Maschio Angioino, lo storico castello medioevale e rinascimentale simbolo della città, ma anche sui festeggiamenti di addio al nubilato che si sono svolti ...

