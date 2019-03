Marco Bocci sexy su Instagram E la moglie commenta

ilgiornale

(Di domenica 31 marzo 2019) Lui è uno degli attori italiani più, lei è una delle giovani attrici più belle e affermate:e Laura Chiatti sono una delle coppie meglio riuscite del mondo del cinema italiano. Conosciutisi nel gennaio del 2014, si sono sposati nel mese di luglio dello stesso anno. Il giorno del matrimonio erano già in attesa del loro primo figlio Enea che sarebbe nato a gennaio dell'anno successivo, un anno e mezzo prima di Pablo, il secondogenito.Pochissime voci di crisi in questi anni hanno accompagnato la coppia, che ha sempre condotto una vita lontana dai riflettori e dagli eventi mondani, preservando il loro privato e la famiglia. Sono però molto attivi sui social network, dove condividono spesso immagini personali e del loro lavoro. L'ultimo scatto pubblicato daesplica in maniera chiara perché l'attore è così amato dal pubblico italiano. Gli occhi scuri e lo sguardo ...

dontmakeitshine : Mi mancano i pigiamini, Geppi, la figaggine di Marco Bocci, le imitazioni ma soprattutto EATHER PARISI #amici17 #Amici18 - spettacolo_fp : Dopo la malattia di Marco Bocci, è toccato alla mamma dell'attrice Laura Chiatti non è più la stessa, il doloroso… - eliadobrev : per non parlare di marco bocci e arisa, the best reunion -