Marc Marquez partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP di Argentina

MotoGP - GP Argentina 2019 : la gara vedrà tutti a caccia di Marc Marquez - ma lo spagnolo sembra imprendibile : È tempo del secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2019. Tutto sembra apparecchiato per vedere il primo successo stagionale del campione del mondo in carica. Marc Marquez infatti ha già messo in cascina la pole position del Gran Premio di Argentina di Termas de Rio Hondo, la numero ottantuno della sua carriera, ed è pronto a fregiarsi del titolo di grande favorito della gara sudamericana. Questo attestato arriva da due aspetti: sia perché ...

MotoGp – Marc Marquez crede in Valentino Rossi per il Gp d’Argentina : “lui e Crutchlow i più veloci” : Marc Marquez protagonista delle qualifiche del Gp d’Argentina: le parole del pilota spagnolo in conferenza stampa Le qualifiche del secondo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sono terminate nel segno di Marc Marquez. Con il tempo di 1:38.314, il pilota spagnolo si è preso la sua prima pole position di stagione (l’81ª in carriera). Domani sulla prima fila della griglia di partenza del Gp d’Argentina Maverick Vinales e Andrea ...

MotoGp – Da Marquez alla Ferrari - Valentino Rossi tira le somme delle qualifiche d’Argentina : “Marc è avanti a tutti” : Valentino Rossi protagonista delle qualifiche del Gp d’Argentina: le parole del pilota della Yamaha domani quarto sulla griglia di partenza del circuito di Termas de Rio Hondo Le qualifiche del secondo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sono terminate nel segno di Marc Marquez. Con il tempo di 1:38.314, il pilota spagnolo si è preso la sua prima pole position di stagione (l’81ª in carriera). Domani sulla prima fila della ...

Marc Marquez - MotoGP GP Argentina 2019 : “Soddisfatto della pole - per domani attenzione al meteo…” : Marc Marquez è ampiamente soddisfatto dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio di Argentina 2019 di MotoGP. Per lo spagnolo, quella di Termas de Rio Hondo, è la 81esima partenza davanti a tutti della sua scintillante carriera, e conferma che il suo feeling con moto e tracciato è ad altissimi livelli. Il grande favorito per la gara di domani è ovviamente lui, sperando che non replichi i disastri della scorsa annata. Ad ogni modo per ...

MotoGP - Risultato FP3 GP Argentina 2019 : Marc Marquez continua a dominare la scena - Rossi fatica - Dovizioso scivola : Marc Marquez (Honda) ha chiuso al comando anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Argentina 2019 di MotoGP dimostrandosi, per l’ennesima volta, l’uomo da battere in questo fine settimana sudamericano. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, nell’occasione odierna decisamente nuvoloso ed a rischio di pioggia, il campione del mondo in carica ha confermato di avere un feeling perfetto con la propria moto, ...

MotoGP - GP Argentina 2019 : Marc Marquez il favorito per la pole position - Andrea Dovizioso e Valentino Rossi lanciano il guanto di sfida : E’ il giorno delle qualifiche sul tracciato di Termas de Rio Hondo (Argentina), secondo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sull’asfalto sudamericano i centauri della classe regina sono pronti per affrontarsi, giocarsi la piazzola numero uno ed avere una posizione privilegiata in vista della gara. Per quello che si è visto, il favorito numero uno per far suo il time-attack è Marc Marquez. Nonostante l’ottavo posto delle prove ...

MotoGP - GP Argentina 2019 : risultato FP1. Marc Marquez subito padrone - arrancano Dovizioso e Valentino Rossi : Nonostante le previsioni del meteo parlino di pioggia pressoché certa nelle pRossime giornate, per il momento Giove Pluvio ha risparmiato la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Argentina 2019 di MotoGP. Sul circuito di Termas de Rio Hondo i primi quarantacinque minuti odierni (si tornerà in pista, infatti, alle ore 19.05 italiane) hanno visto il miglior tempo di Marc Marquez (Honda) che sulla pista sudamericana sa sempre fare il ...

MotoGp – Imprevisto per Marquez nelle Fp1 - la moto di Marc non si accende : ecco cosa è accaduto al box Honda [VIDEO] : Imprevisto per Marc Marquez ai box durante le Fp1, il pilota spagnolo non riesce ad accendere la sua moto: ecco cosa è successo al pilota spagnolo Dopo il Gp del Qatar, i piloti di motoGp sono approdati in Argentina in vista della gara di domenica sul circuito di Termas de Rio Hondo. Durante le prime battute in pista, Marc Marquez si è trovato ad affrontare un piccolo Imprevisto. L’avviatore della moto del pilota spagnolo infatti ha ...

Marc Marquez MotoGP - GP Argentina 2019 : “Voglio puntare al successo - ma il meteo farà la differenza” : Dopo il secondo posto di Losail, Marc Marquez torna sul luogo del “misfatto” ovvero a Termas de Rio Hondo, dove un anno fa combinò un disastro dietro l’altro, dallo spegnimento della sua moto sulla griglia di partenza, passando per tre contatti nel corso della gara, fino alla squalifica finale. Il campione del mondo in carica, tuttavia, è intenzionato a mettersi tutto alle spalle, e lo conferma anche nel corso della conferenza ...

MotoGP - GP Argentina 2019. Marc Marquez : “Vogliamo lottare per la vittoria” : Secondo Gran Premio stagionale per quanto riguarda il Mondiale di MotoGP: ci si sposta in Sudamerica, verso l’Argentina. A Rio Hondo si sfidano nuovamente Andrea Dovizioso, vincitore all’esordio in quel di Losail, e il campione in carica Marc Marquez: l’iberico della Honda, in un comunicato della squadra giapponese, lancia la sfida alla Ducati. Queste le parole dell’iberico: “Abbiamo cominciato bene la stagione in ...

MotoGp – Marc Marquez fiducioso e sicuro di sè in vista dell’Argentina : “ecco quale è il mio obiettivo” : Le sensazioni di Marc Marquez alla vigilia del Gp d’Argentina: le parole del campione de mondo in carica in vista del secondo round della stagione 2019 di MotoGp Dopo due settimane di pausa, la MotoGp torna protagonista per il secondo round della stagione. I piloti si spostano a Termas de Rio Hondo, dove domenica si disputerà il Gp d’Argentina. Dopo il duello della gara del Qatar, i tifosi non vedono l’ora di vedere se ...

Moto – Morte Marcos Garrido : da Marquez a Vinales - tutti i messaggi social [GALLERY] : Da Marc Marquez a Maverick Vinales: i messaggi dei campioni delle due ruote per la scomparsa di Marcos Garrido Una terribile tragedia ha colpito ieri il mondo delle due ruote: il giovanissimo Marcos Garrido è deceduto in pista a Jerez de la Frontera durante gara regionale di Supersport300. Il 14enne è scivolato ed è stato successivamente colpito dalla Moto di un suo collega ed il trasferimento in ospedale è stato inutile. Una tragedia che ...

Festa del papà - la dolce dedica di Marc Marquez all’amato genitore sui social : Marc Marquez celebra la Festa del papà sui social con una dolce dedica ed una foto accanto all’amato genitore Anche i campioni del mondo celebrano la Festa del papà. Marc Marquez infatti ha postato sui social una dolce foto in cui è immortalato accanto al padre, a didascalia della quale ha scritto: “felice giorno a tutti i papà e specialmente al mio. Ti amo molto”. L'articolo Festa del papà, la dolce dedica di Marc ...

MotoGp – Motocross o motoslitta? Marc Marquez sfreccia sulla neve prima del Gp d’Argentina [VIDEO] : Marc Marquez si diverte sulla neve con una strana moto, il pilota di MotoGp accelera anche senza la sua Honda ed in condizioni meteorologiche estreme Marc Marquez, dopo la sfida all’ultimo respiro in Qatar con Andrea Dovizioso, si gode il suo tempo libero lontano dalle piste del Motomondiale. In attesa del secondo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, in programma il 31 marzo in Argentina, il pilota spagnolo sfreccia sulla ...