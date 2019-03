Mara Venier senza parole a Domenica In | il marito irrompe in diretta

Mara Venier - il marito 'irrompe' in diretta con una rosa rossa : Momento romantico per Mara Venier, raggiunta in diretta dal marito Nicola Carraro che le regala una rosa rossa mentre Peppino di Capri termina la sua ospitata sulle note di Champagne. Una Domenica In 'famiglia', come - quasi - sempre per Mara Venier che accoglie in diretta amici e talvolta anche parenti: e tutto diventa spettacolo, ma con tanta leggerezza. prosegui la letturaMara Venier, il marito 'irrompe' in diretta con una rosa rossa ...

Domenica In - il conto alla rovescia di Mara Venier : Mancano 8 settimane alla fine di Domenica In, che chiuderà la sua stagione Domenica 26 maggio, e Mara Venier sembra davvero non vedere l'ora che questa lunga stagione tv si concluda. Non certo per noia, visto che dimostra di divertirsi a ogni puntata e a ogni intervista, ma non ha mai nascosto a stampa e pubblico come l'impegno settimanale con un programma di punta come (quel che resta de) il contenitore di Rai 1 fosse faticoso, per ...

Domenica In - Mara Venier e l'ormone impazzito : battuta da censura sul sesso tra i genitori di Rocio Morales : Ormone impazzito per Mara Venier nella puntata di Domenica In in onda su Rai 1 Domenica 31 marzo. Dopo pochi secondi di diretta la battuta sul "sogno spinto" con Al Bano Carrisi. Dunque si passa all'intervista fiume a Rocio Morales, la fidanzata di Raoul Bova. Nel corso del colloquio, durato circa u

Rocio Munoz Morales a Domenica In da Mara Venier : 'Quando ho scoperto di essere incinta mi sono ca***a sotto' : 'Quando ho scoperto di essere incinta mi sono 'cagata sotto'' . A è l'ospite della puntata di oggi , Domenica 31 marzo. L'attrice e modella spagnola, compagna di con la quale ha messo al mondo due ...

Domenica In - gaffe atroce di Rocio Morales con Mara Venier : "Tutte le donne vogliono farlo" - da sotterrarsi : Qui Domenica In, il programma di Mara Venier della Domenica pomeriggio su Rai 1 e campionissimo in termini di ascolti. La prima intervista della giornata è quella di Rocio Morales, la compagna di Raoul Bova. Si racconta senza filtri, l'attrice spagnola: parla della sua carriera, dei suoi sogni, si c

Domenica In - confessione spinta di Mara Venier su Al Bano Carrisi : "Cosa ho sognato stanotte" : La confessione piove dopo pochissimi minuti di diretta. Siamo negli studi Fabrizio Frizzi della Rai, dove è da poco iniziata la puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. La prima intervista è a Rocio Morales, l'attrice legata a Raoul Bova. E nel bel mezzo della discussione, ecco piovere la con

Mara Venier : figli - marito ed età. La carriera televisiva : Mara Venier: figli, marito ed età. La carriera televisiva Mara Venier, carriera e vita privata Storico volto dello spettacolo e del cinema italiano, Mara Venier è sicuramente una delle regine della televisione nostrana. Conosciamo un po’ meglio l’ attrice e conduttrice. Mara Venier nella vita privata Mara Povoleri, in arte Venier, nasce a Venezia nel 1950. Da piccola si trasferisce a Mestre e a soli 17 anni diventa mamma di Elisabetta ...

VIDEO - Mara Venier ringrazia pubblicamente Maurizio Costanzo e la De Filippi : Allontanata dalla RAI perchè vecchia, racconta Mara Venier il suo periodo e ringrazia Costanzo e la De Filippi Mara Venier è stata ospite del Maurizio Costanzo Show nella puntata di giovedì 28 marzo. La conduttrice di Domenica In non poteva che essere protagonista di questa serata, anche con i suoi racconti. Costanzo le ha chiesto di rivivere il … Continue reading VIDEO, Mara Venier ringrazia pubblicamente Maurizio Costanzo e la De Filippi ...

Maurizio Costanzo Show - drammatica confessione di Mara Venier : 'Il momento più buio' : 'Sembro una sempre allegra, sempre con questa gioia di vivere, invece c'è stato un momento molto buio nella mia vita': questa l'ammissione di Mara Venier durante la sua ospitata di giovedì 28 marzo al ...

Maurizio Costanzo Show - drammatica confessione di Mara Venier : "Il momento più buio" : "Sembro una sempre allegra, sempre con questa gioia di vivere, invece c'è stato un momento molto buio nella mia vita": questa l'ammissione di Mara Venier durante la sua ospitata di giovedì 28 marzo al primo appuntamento del Maurizio Costanzo Show. La Venier è una conduttrice molto professionale, per

Il dolore di Mara Venier : "Sembro sempre allegra - ma ho attraversato un momento buio" : Mara Venier rientra appieno nel cerchio delle regine della televisione italiana. E il suo ritorno a Domenica In è stato un gran successo. Ma per 'zia Mara' non è stato tutto così facile. Ospite al ...

Domenica In anticipazioni : gli ospiti di Mara Venier del 31 marzo : Domenica In: Rocio Munoz Morales annuncia le nozze con Raoul Bova da Mara Venier? Si preannuncia una puntata di Domenica In davvero spumeggiante e che potrebbe far discutere quella che andrà in onda il 31 marzo. Anche per il nuovo appuntamento Mara Venier ha deciso di puntare in alto. Come svelato dalle anticipazioni, tra gli ospiti di Domenica In del 31 marzo ci sarà Rocio Munoz Morales, la bellissima modella che sarà protagonista di un tango ...

Mara Venier nonna felice - eccola col nipote Claudio : «Mi ha ridato il sorriso dopo anni di malinconia e tristezza» : E? tornata dopo anni di assenza in Rai per prendere il timone di ?Domenica In? e per Mara Venier è stato subito successo di ascolti. Molto amata dal pubblico e sui social,...

Mara Venier/ 'Domenica In è stata la mia rivincita' - Maurizio Costanzo Show - : Mara Venier sarà ospite di Maurizio Costanzo Show, in onda giovedì 28 marzo, in seconda serata, su Canale 5. La conduttrice canterà con Matteo Salvini.