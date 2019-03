Mamma e figlia investite da una moto sulle strisce | 4 feriti | grave la donna

Treviso - Mamma filma figlia in atti di autoerotismo e invia a pedofilo : donna a processo : Una vicenda tanto grave quanto raccapricciante si è verificata tempo fa nella provincia di Treviso, precisamente nel comune di Conegliano. Una madre di cinquantotto anni, si è resa protagonista di un comportamento assurdo nei riguardi della sua figlia tredicenne e adesso è stato avviato un processo nei suoi confronti. La donna, infatti, secondo quanto si apprende da Fanpage.it, avrebbe costretto la sua ragazzina di tredici anni a compiere atti ...

Revenge Porn - la Mamma di Tiziana Cantone ricorda la figlia e si commuove : “Non dimenticherò mai ultimi giorni insieme” : “Non dimenticherò mai gli ultimi giorni trascorsi insieme. Lei non era più la stessa, non usciva di casa se non con me”. Maria Teresa Giglio, mamma di Tiziana Cantone, si commuove ricordando la figlia morta suicida dopo la diffusione di un video Porno in cui era protagonista insieme al fidanzato di allora, durante la conferenza stampa in Senato di presentazione della proposta di legge, voluta dal M5s, sul Revenge Porn. “Un ...

Perché piace tanto la foto di Mamma e figlia al comando di un Boeing : mamma e figlia sullo stesso aereo. Sembrerebbe una non-notizia se non si aggiungesse che mamma e figlia stanno entrambe nella cabina di pilotaggio. Già è raro salire su un volo con due donne al comando, ancora di più lo diventa se le due sono parenti. Infatti è diventata virale la foto delle pilote di un volo da Los Angeles ad Atlanta fatta e postata da un passeggero John R. Watret. https://twitter.com/ERAUWatret/status/1107085406640709632 La ...

Mamma derubata della borsa : "Contiene una ciocca di capelli di mia figlia morta : unica cosa che mi resta di lei. Restituitemeli" : Una donna scozzese 35enne è stata derubata della sua borsa ed ha fatto un appello ai ladri: "Vi prego. Quella borsa conteneva una ciocca di capelli di mia figlia, scomparsa sei anni fa. Restituitemela: è l'unica cosa che mi resta di lei". Queste le parole di Kirsty Baldwin, orirginaria di Lossiemouth, in Scozia, e vittima di una rapina mentre si trovava in una stazione di servizio autostradale nei pressi di Manchester. Lo riporta ...

Stati Uniti - una Mamma si fa pagare da un pedofilo per abusare di sua figlia : Dal Texas in questi giorni è venuta fuori una storia agghiacciante di pedofilia, che vede coinvolta anche una madre consenziente. Una vicenda che sembra surreale, considerando che ogni genitore, di norma, tiene lontano i propri figli dal pericolo. In questo caso invece, è stata la mamma di una bambina a spingere la figlia nelle grinfie del suo orco. Shirley Harmon, una donna di trentasei anni, che vive nella contea di Ector, ha venduto sua ...

Mamma 21enne uccide la figlia di 3 settimane tagliandole la gola : “Era gelosa di suo marito” : Ci sarebbe un raptus di gelosia alla base dell'omicidio commesso da una Mamma ucraina di 21 anni, accusata di aver ammazzato la sua bambina, di sole 3 settimane di vita, tagliandole la gola. "Aveva paura che suo marito potesse amare la neonata più di quanto amasse lei", è stata accusata la donna, la cui identità al momento non è stata resa nota per motivi di privacy e che è stata arrestata, come riporta la stampa internazionale. Secondo una ...

Federica Nargi Mamma bis : le prime foto della figlia e le parole d’amore per Alessandro Matri : In occasione della Festa del papà, a pochi giorni dalla nascita di Beatrice, la ex velina ha dedicato un pensiero d'amore al...

Mamma dà alla luce una figlia di 7 chili : “E’ stato come essere investita da un camion” : Joi Buckley, una donna statunitense che ha dato alla luce una bambina da record del peso di quasi sette chili. Harper, questo è il nome della "piccola", è nata dopo un parto naturale che ha lasciato la Mamma letteralmente tramortita, tanto da farle commentare ai giornali: "E' stato come essere investita da un camion, per giorni e giorni non sono stata in grado neppure di camminare".--Non si sa se il peso della neonata rappresenti un record ...

Daniela : "Io - Mamma - lotto per il futuro di mia figlia Sara" : 'Sono convinta che se i bambini imparano da piccoli cos'è la partecipazione e l'interessamento alla cosa pubblica senz'altro avranno un mondo migliore nel futuro', aggiunge la mamma. Da qui l'...

Bimba tetraplegica per errori in sala parto - la Mamma di Eleonora : 'Ecco come si accaniscono su mia figlia' : 'Sono schifata. Sono arrabbiata. Si accaniscono ancora sulla mia bambina. Dopo dieci anni di pene speravamo di aver raggiunto un obiettivo e invece continuano a volerci far del male, solo per i soldi ...

Lorena Bianchetti Mamma : eccola mentre torna a casa con la figlia Estelle e il marito : I primi giorni da mamma per Lorena Bianchetti. La conduttrice del programma Rai ?A sua immagine? infatti lo scorso 5 marzo ha dato alla luce la sua prima figlia, Estella, nata dalla...