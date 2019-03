M5s | online i donatori di Rousseau | non c’è Di Maio Da eurodeputati 30mila euro per la

Di Maio : “Al via dibattito online e nei territori su riorganizzazione del M5s - liste civiche e regole per i consiglieri” : Dopo più di tre settimane dalla conferenza stampa di Luigi Di Maio, parte la discussione tra militanti, portavoce e attivisti sull’evoluzione del Movimento 5 stelle. E, come già anticipato, comporterà una “riorganizzazione a livello nazionale e locale del M5s”. Una fase storica, nonché prima volta assoluta per i grillini, durante la quale si rivedranno “i rapporti con le liste civiche nei comuni e le nuove regole per i ...

Voto elettronico in Italia - Brescia (M5s) : “Alle prossime politiche si voterà online” : Presto potrebbe arrivare in Parlamento una proposta di legge che introdurrebbe in Italia il Voto online, prendendo a modello quello dell'Estonia. Il presidente della Commissione Affari costituzionali Giuseppe Brescia (M5S) intervistato da Fanpage.it, ha spiegato come funziona: "L'obiettivo è quello di permettere a tutti di esercitare il diritto di Voto".Continua a leggere

Diciotti - Morelli (Lega) : “Voto online M5s? Metodo assolutamente contestabile. Tav? Lo vogliono gli italiani” : “Voto dei 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau in merito al caso Diciotti-Salvini? Se loro ritengono che sia un Metodo giusto per i loro iscritti, fanno bene. Per me è un Metodo assolutamente contestabile. Se per loro la democrazia è quella digitale, ce ne facciamo una ragione“. Così, ai microfoni di “Ho scelto Cusano” (Radio Cusano Campus), il deputato della Lega, Alessandro Morelli, si pronuncia sul voto online dei 5 ...

Voto online - qualche malumore tra M5s : 12.30 Fa discutere nel M5S il Voto online, in vista di quello in Giunta sulla richiesta di rinvio a giudizio del ministro Salvini. "Ritengo sia stato inopportuno -dice la 'dissidente' sen.Nugnes-Condivido voler andare avanti, ma cedere può essere deleterio per M5S e per il Paese Il M5S ha perso parte della sua natura" "La democrazia diretta è sempre stato principio fondante M5S. Stupiscono le parole di alcuni parlamentari,ma se non condividono ...

Salvini - dopo il voto online del M5s ora tocca alla Giunta | Fraccaro : "I senatori seguano Rousseau" : Lunedì gli attivisti 5 Stelle, attraverso la piattaforma Rousseau, hanno scelto di "salvare" Matteo Salvini. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento: "Il nostro è un movimento che parte dal basso"

Diciotti - il voto online del M5s "grazia" Salvini : nessuna autorizzazione a procedere : Il M5s dice "no" all'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Si sono espressi in 52.417, di cui 30.948 (il 59,05%) hanno ritenuto che le decisioni del vicepremier leghista rientrino "nell'interesse dello Stato".

M5s - il voto online sul caso Diciotti : vince il no al processo contro Salvini «Siamo salvi» - ma il Movimento si spacca : Il verdetto al termine di una giornata in cui la piattaforma informatica ha incontrato ripetute difficoltà. Le operazioni di voto prolungate fino alle 21.30

Diciotti - voto M5s online : vince il no al processo a Salvini. Di Maio : «Rousseau funziona» : No al processo di Matteo Salvini sulla vicenda Diciotti. Il Movimento 5 Stelle emette on-line il suo responso. Non senza travaglio: il voto sull'immunità al vicepremier leghista spacca gli...

Caso Diciotti - il voto online del M5s a favore dell'immunità per il ministro dell'Interno : La maggioranza degli iscritti al M5s ha espresso il suo voto online sulla piattaforma Rousseau: no al processo a Matteo Salvini. I votanti sono stati in tutto 52.417 che hanno sfidato ritardi e ...

Diciotti - voto online iscritti M5s : vince il "No" al processo a Salvini : ... in coerenza con le sue convinzioni garantiste: nella vicenda Diciotti il ministro Salvini ha agito per tutelare l'interesse dello Stato perché la gestione dei flussi migratori spetta alla politica e ...

Diciotti - voto M5s online : vince il 'no' al processo a Salvini. Di Maio : 'Rousseau funziona' : voto M5s on line, vince il no al processo a Salvini. Le votazioni sul caso Diciotti si sono chiuse alle 21.30 di oggi. La comunicazione arriva dal blogdellestelle. La partecipazione - spiega -, sin ...

M5s - voto online sul caso Diciotti : vince il no al processo contro Salvini Di Maio : “Grazie a tutti - sono orgoglioso” : Il verdetto al termine di una giornata in cui la piattaforma informatica ha incontrato ripetute difficoltà. Le operazioni di voto prolungate fino alle 21.30

Diciotti - voto M5s online : vince il "no" al processo a Salvini. Di Maio : «Rousseau funziona» : voto M5s on line, vince il no al processo a Salvini. Le votazioni sul caso Diciotti si sono chiuse alle 21.30 di oggi. La comunicazione arriva dal blogdellestelle. La partecipazione - spiega -, sin...

Diciotti - voto M5s online : vince il "no" al processo a Salvini. Di Maio : «Rousseau funziona» : voto M5s on line, vince il no al processo a Salvini. Le votazioni sul caso Diciotti si sono chiuse alle 21.30 di oggi. La comunicazione arriva dal blogdellestelle. La partecipazione - spiega -, sin...