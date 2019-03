M5s | la lista dei 200 candidati selezionati per le elezioni Europee | chi hanno trombato

Comunali - M5s e Forza Italia insieme a Castelletto Ticino. Anche la moglie di Bonisoli in lista? “Si vedrà più avanti” : Pd insieme a Forza Italia, leghisti schierati con i pentastellati, ex dem fianco a fianco con i centristi. Capita spesso che nei piccoli paesi di provincia si presentino solo liste civiche, in cui confluiscono personalità con anime politiche molto diverse. A volte si tratta di vere e proprie liste Frankenstein, in altri casi di cittadini che mettono da parte le differenze per amministrare insieme il proprio territorio. Certo è molto particolare ...

Candidati M5s europee 2019 : chi sono i nomi famosi tra i 2600. La lista : Candidati M5S europee 2019: chi sono i nomi famosi tra i 2600. La lista lista Candidati M5S 2019 Chi sono i 2600 Candidati M5S per un posto nel Parlamento europeo? I nomi sono disponibili sulla piattaforma Rousseau e starà agli iscritti votarli (fino a un massimo di 5 preferenze) nella prima fase delle Europarlamentarie 2019. Le candidature, infatti, sono state chiuse lo scorso 25 febbraio e ora toccherà alle consultazioni e poi alle ...

Elezioni europee - M5s pubblica la lista dei candidati : sono 2.600 - il 70% è laureato : Il Movimento 5 Stelle dà il via alle parlamentarie, il sistema di voto online per scegliere i candidati in vista delle Elezioni europee. Le liste di pretendenti sono state pubblicate e comprendono più di 2.600 nomi: "Oltre il 70% dei candidati possiede una laurea, uno su sei il dottorato di ricerca e più di 1400 candidati vantano una conoscenza avanzata della lingua inglese scritta e parlata".Continua a leggere

Funzionario cinese minaccia giornalista del Foglio/ Il caso e il 'silenzio' Lega-M5s : Minacce esplicite a una gironalista del Foglio da aprte del capo ufficio stampa dell'ambasciata cinese durante la conferenza stampa con Xi Ping

La solidarietà della politica sulle minacce cinesi alla giornalista del Foglio. Il silenzio di Lega e M5s : La notizia delle parole poco gradevoli rivolte da un funzionario dell'ambasciata cinese in Italia alla nostra Giulia Pompili venerdì mattina al Quirinale durante l'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella – dovete “smettere di parlare male della

Giuseppe Conte - il premier a capo di una Lista civica nazionale per le Europee : la mossa disperata M5s : Gli strateghi del Movimento Cinque Stelle sono alle prese con una delle più gravi crisi di consensi, da quando almeno il partito di Luigi Di Maio è al governo alleato con la Lega. Il vicepremier grillino è riuscito a far crollare il M5s nel giro di un anno, facendosi addirittura raggiungere e supera

M5s - Baglivo presenta la lista : 'no ad accordi pre-elettorali'. Ecco tutti i candidati : Altrimenti non appoggeremmo nessuno, perché sono vecchia politica". Nel pomeriggio, all'Open Space di Palazzo Carafa, la prima uscita pubblica di Baglivo dopo la certificazione sul suo nome ottenuta ...

Varazze - Battelli - M5s - attacca il sindaco Bozzano e i suoi appoggi politici : "L'unica lista civica è la nostra" : La campagna elettorale a Varazze si è ufficialmente aperta e da alcune settimane le stoccate tra il deputato del Movimento 5 Stelle il varazzino Sergio Battelli e il sindaco di Varazze Alessandro ...

M5s - lista certificata : molti degli attivisti provincia in corsa a Lecce. L'effetto europee : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Sondaggi elettorali - alle europee spunta la lista ‘Siamo europei’ di Calenda e scavalca il M5s : Gli ultimi Sondaggi elettorali, prendendo in considerazione le prossime elezioni europee di maggio, evidenziano il potenziale della lista europeista 'Siamo europei', proposta da Carlo Calenda e a cui potrebbe aderire il Pd. La lista si avvicina al 23% e scavalca il Movimento 5 Stelle, che continua a perdere consensi.Continua a leggere

Luigi De Magistris vara la sua lista per le Europee : obiettivo rubare voti a Pd e M5s : Una trappola in più per i 5 Stelle, che già da tempo stanno perdendo consensi in quello che alle politiche del 4 marzo 2018 era stato il loro forziere di voti: il Sud. Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha infatti depositato il simbolo del partito con cui intende correre alle elezioni Europee d

Ricomincia dal Lingotto di Torino il tour di Renzi : “Lega e M5s condividono l’humus giustizialista” : Alle 17,15, quasi un’ora prima dell’incontro, la sfida logistica era già vinta: sala in rapido esaurimento. Applausi e flash a manetta quando Matteo Renzi, a Torino per presentare il suo nuovo libro dopo la disavventura giudiziaria dei genitori, entra nella Sala Gialla del Lingotto, scelta appositamente per lanciare un messaggio “plastico” di reazi...

Matteo Renzi riparte dal Lingotto : 'M5s e Lega condividono lo stesso humus giustizialista' : Genova - Dopo Torino, Matteo Renzi presenterà il suo libro questa sera a Genova alle 21.30 al Teatro della Gioventù . Ricomincia dal Lingotto di Torino il tour di Renzi, di Alessandro Mondo, Alle 17,15, quasi un'ora prima dell'incontro, l a sfida logistica era già vinta : sala in rapido esaurimento. Applausi e flash a manetta quando Matteo Renzi, a Torino per presentare il suo ...