M5S | in 200 passano a 2 o turno Europarlamentarie

M5S - selezionati 200 candidati per europee : Il M5S é l'unica forza politica che fa partecipare alla scelta delle candidature tutti i suoi iscritti. Gli altri partiti li decideranno come sempre in qualche segreta stanza". "Stiamo selezionando ...

Europarlamentarie M5S - 200 candidati passano il primo turno : ci sono Nogarin e l’ex Iena Giarrusso. Avanti tutti gli uscenti : Avanti i primi duecento, fuori tutti gli altri. Il Movimento 5 stelle ha pubblicato sul blog i nomi dei candidati che passano al secondo turno delle Europarlamentarie. Lo annuncia il blog delle Stelle al termine del primo turno, su base regionale, delle votazioni su Rousseau. A passare sono i primi dieci candidati per Regione. Nelle circoscrizioni Nord Ovest, Nord Est e Centro i candidati sono 120 (40 per ogni circoscrizione), 60 per il Sud e 20 ...

M5S - in 200 passano al secondo turno delle Europarlamentarie - : Il blog delle Stelle annuncia i risultati del primo turno, su base regionale, delle votazioni su Rousseau. A passare sono i primi 10 candidati per Regione. Il meccanismo serve a formare le liste ...

Nel 2018 +200 mila contratti stabili. Aumentano trasformazioni a tempo indeterminato. M5S : "Dl Dignità dà i suoi frutti" : Nel 2018 le assunzioni dei datori privati sono state 7.424.293 (+5,1% sul 2017), a fronte di 6.993.047 cessazioni (+6% sull'anno precedente), con un saldo positivo di 431.246 contratti (-7,4% rispetto a +465.587 del 2017). La variazione netta sui rapporti di lavoro a tempo indeterminato (assunzioni più trasformazioni meno cessazioni) risulta pari a +200.450 contratti; su quelli a termine +52.008.È la fotografia dell'Osservatorio ...

Abruzzo - per M5S un buco da 200mila voti. Così il centrodestra ha vinto : Il 'grande malato' delle elezioni Regionali in Abruzzo è il Movimento Cinque Stelle. I grillini dopo poco più di otto mesi di governo pagano già un prezzo altissimo: crollano al 20 per cento in una ...