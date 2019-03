Luis Alberto | voglia di Siviglia | ' Monchi è il più bravo di tutti'

AS - Luis Alberto : «La Juve con CR7 favorita per vincere la Champions» : Monchi per me è il miglior direttore sportivo del mondo" ha aggiunto parlando del suo futuro . LAZIO IN CHAMPIONS - " Questa stagione e' stata un po' strana, specialmente nei primi mesi. Ho giocato ...

Lazio - Luis Alberto : 'Il Siviglia è casa mia - porta sempre aperta. Tare a Madrid? Spero mi chiami il Real' : Per me è il miglior direttore sportivo del mondo. Basta vedere che il giorno dopo era in un altro club...'. SUL REAL MADRID - 'Spero che mi chiami un club come il Real Madrid, però ora sono ...

Lazio - per Luis Alberto una vita da mezz'ala e il sogno chiamato Siviglia : Lui e la moglie Patricia sono a Siviglia da una settimana, una città che amano, tanto da non nasconderlo sui social, visto che entrambi hanno postato la città più bella del mondo, è la perfezione. ...

Lazio-Parma - Luis Alberto attacca i tifosi dopo la doppietta : “solo se segni sei un fenomeno - io il calcio non lo intendo così” : dopo la doppietta contro il Parma, Luis Alberto polemizza sull’ambiente Lazio: le parole del calciatore spagnolo La Lazio in occasione della 28ª giornata di Serie A ha battuto 4-1 il Parma. Una bella vittoria per gli uomini di Simone Inzaghi, che si sono avvalsi della doppietta di Luis Alberto per agguantare il successo all’Olimpico. Proprio il calciatore spagnolo, dopo la sfida contro i gialloblù, ha parlato ai microfoni di ...

Lazio - Inzaghi : «Vittoria importante». Luis Alberto polemico : «A Roma non intendono il calcio come me» : Roma - La vittoria per 4-1 sul Parma rilancia le ambizioni Champions della Lazio . 'Bravi i ragazzi a chiuderla subito, non era facile - commenta mister Inzaghi a fine partita su Sky - Dovevamo ...

Lazio - Inzaghi : 'Bravi a chiudere subito la gara. Luis Alberto? Non dimentichiamo cos'ha passato' : Dopo la gara con il Parma, l'allenatore della Lazio Inzaghi ha parlato a Sky Sport : 'I ragazzi sono stati bravi, perché affrontavamo una partita importante, ma siamo riusciti a chiuderla già al primo tempo. Sono rimasti concentrati e lucidi. Di volta in volta cerco di ...

Lazio - Luis Alberto : 'Non segno tanto? Gioco 40 metri più indietro' : Luis Alberto , trequartista della Lazio , parla a Sky Sport dopo il match vinto contro il Parma : 'Era importante per noi, perché dopo il derby abbiamo perso due punti con la Fiorentina. Oggi la squadra ha fatto una bella partita, siamo riusciti a ...

Lazio-Parma 4-1 - le pagelle di CalcioWeb : Luis Alberto illumina l’Olimpico [FOTO] : 1/14 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Serie A - Lazio-Parma 4-1. Doppietta Luis Alberto - per i crociati non c'è storia : un'altra Lazio rispetto a quella vista al Franchi nel pareggio con la Fiorentina quella che vince 4-1 sul Parma all'Olimpico. Alla vigilia Simone Inzaghi l'aveva chiesto: "Basta errori voglio una ...

Lazio-Parma - la bella dedica di Luis Alberto dopo il gol : il messaggio sulla maglietta è per Guido Guerrieri : Luis Alberto e la dolce dedica a Guido Guerrieri: il centrocampista della Lazio dopo il gol su rigore mostra una maglietta con un messaggio d’incoraggiamento per il portiere biancoceleste Durante il primo tempo del match tra Lazio e Parma all’Olimpico c’è tempo anche per una dedica speciale. dopo aver segnato su rigore, Luis Alberto ha mostrato una maglietta con su scritto ‘Forza Guido‘. Il messaggio ...

Lazio-Parma 3-0 La Diretta Tris di Luis Alberto : Lazio e Parma si affrontano oggi pomeriggio all'Olimpico in un match di capitale importanza per entrambe le formazioni: i biancocelesti infatti, che devono ancora recuperare una partita, vogliono ...

Fiorentina Lazio - Inzaghi : 'Giocherà Luis Alberto - voglio concentrazione' : La vittoria nel derby della scorsa settimana ha chiaramente caricato l'ambiente, dal momento che la Lazio " che ha una partita da recuperare contro l'Udinese " è in piena corsa per un posto in ...

Lazio - Inzaghi : «Ripartiamo dal derby! Gioca Luis Alberto - Romulo una risorsa» : FORMELLO - Reduce dalla brillante vittoria per 3-0 nel derby con la Roma , la Lazio si appresta a vivere la delicata trasferta all' Artemio Franchi di Firenze . Dalla sala stampa di Formello , il ...

Lazio - Inzaghi sceglie Bastos e rilancia Luis Alberto : ROMA Ha già in mente la formazione che affronterà la Roma, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio si affiderà ai 'fedelissimi' nel derby di sabto all'Olimpico. Acerbi, Leiva e Immobile saranno la ...