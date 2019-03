L' ospedale Sant' Elia declassato | il Polo Civico | ' Solo Ruvolo ha alzato la testa Nulla

Neonata muore all’ ospedale Sant’Orsola di Bologna : la pertosse le è stata fatale : Una piccola di 20 giorni affetta da pertosse è morta ieri pomeriggio nel reparto di Rianimazione pediatrica del Policlinico di Sant’Orsola a Bologna . La Neonata era arrivata con i genitori una settimana fa per un’infezione delle vie respiratorie. Vista l’età e le condizioni, la piccola era stata presa in carico dagli specialisti neonatologi del reparto di Terapia intensiva Neonata le dell’Ospedale Maggiore di Parma che ...

San Fermo - all' ospedale Sant'Anna la Festa della Donna è nel segno della prevenzione : San Fermo della Battaglia, Como,, 8 marzo 2019 - Il reparto di Oncologia dell'ospedale Sant'Anna e l'Associazione " Tullio Cairoli " hanno organizzato in occasione della Festa della Donna la settima ...

Bari - palloncini pieni di olio e vernice contro banchetto di CasaPound : passante presa in faccia all'ospedale : 'Ancora un aggressione antifascista, la terza in una settimana compiuta dai soliti occupanti della Ex Caserma Rossani'. Comincia così il posto pubblicato sulla pagina facebook di CasaPound Bari. '...