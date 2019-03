Lo show di Salvini al Congresso delle Famiglie E la dura replica di Di Maio

Maurizio Costanzo show : Il Confronto tra Salvini e Mahmood! : Maurizio Costanzo Show: faccia a faccia tra Salvini ed il vincitore di Sanremo Mahmood dopo le polemiche post kermesse. Francesco Monti e Giulia Salemi raccontano la loro storia d’amore. Arriva anche per i telespettatori una sorpresa in diretta dall’Isola Dei Famosi. Maurizio Costanzo Show: Mahmood racconta la sua canzone Soldi e il suo rapporto con il padre. Poi si esibisce ma non è l’unico a cantare. Atteso da tantissimi fans, che da anni si ...

Costanzo show - Salvini contro Fazio : «Guadagna 4milioni l’anno per fare campagna elettorale» : Matteo Salvini, Maurizio Costanzo Show Nel mirino, ancora lui: Fabio Fazio. Il vicepremier Matteo Salvini è tornato a scagliarsi contro il conduttore Rai e contro i suoi compensi. Stavolta il leader leghista lo ha fatto nella prima puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show, in onda ieri sera su Canale5. “Tutti mi vogliono far litigare ma io sono in modalità zen. Ormai mi alleno, non mi arrabbio più quando mi attaccano ...

Maurizio Costanzo show - Matteo Salvini contro Fabio Fazio "Nulla contro di lui (ma guadagna 4mln di euro)" : Nel primo appuntamento del Maurizio Costanzo Show è stato ospitato il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Interni Matteo Salvini. Si toccano più argomenti: dai più leggeri (festa del papà e gusti musicali) ai più istituzionali e sentiti dalla gente comune (politica interna e cronaca). Quando il conduttore cerca di provocarlo domandandogli quando potrebbero essere le prossime elezioni politiche, Salvini esordisce: prosegui la ...

Maurizio Costanzo show : tra gli ospiti Mahmood e Salvini. Leggi le anticipazioni : Maurizio Costanzo Show puntata giovedì 28 marzo: chi sono gli ospiti e anticipazioni Torna su Canale 5 il Maurizio Costanzo Show. La prima puntata del 2019 andrà in onda su Canale 5 giovedì 28... L'articolo Maurizio Costanzo Show: tra gli ospiti Mahmood e Salvini. Leggi le anticipazioni proviene da Gossip, News, VIPs, anticipazioni, Reality.

Lo show di Salvini al Maurizio Costanzo canta - chiede l autografo a Mahmood e dice sì alla cittadinanza per Rami : In tutti i lavori del mondo se sbagli paghi, non puoi sequestrare una bambina ai genitori, ci sono tante case famiglia che accolgono per carità cristiana, altre case sono solo business'. Le critiche ...

Matteo Salvini al Maurizio Costanzo show : sì a cittadinanza a Ramy : "Si' alla cittadinanza a Ramy. Per me e' come se fosse mio figlio". Cosi' Matteo Salvini nel corso della registrazione del Maurizio Costanzo Show

Pace fatta tra Salvini e Mahmood - la stretta di mano al Maurizio Costanzo show : “Hanno costruito polemiche inutili” : Matteo Salvini e Mahmood si stringono la mano al Maurizio Costanzo Show: lo vedremo durante la prima puntata in onda su Canale 5 giovedì 28 marzo in seconda serata. È Pace fatta o un gesto che conferma l'assenza di litigi? Salvini sostiene di non aver mai avuto nulla da dire sul vincitore del Festival di Sanremo 2019 ma qualche tweet gli rema contro. Ospite della prima puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show, Salvini si è ...

Maurizio Costanzo show : Matteo Salvini - Mahmood e Mara Venier inaugurano la nuova stagione. Tutti gli ospiti – Foto : Mahmood, Maurizio Costanzo, Matteo Salvini Matteo Salvini e Mahmood sullo stesso palco. “Prima gli italiani” da una parte, “Soldi” dall’altra: a ognuno il suo refrain. Il Ministro degli Interni ed il cantante vincitore di Sanremo 2019 saranno ospiti assieme della prima puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show, in onda giovedì 28 marzo in seconda serata su Canale5. Per la prima volta, i due si ...

Maurizio Costanzo show - ospiti puntata 29 marzo : Mara Venier (che torna a Mediaset) con Salvini e Mahmood : È in corso in questi minuti a Roma la registrazione della prima puntata del nuovo ciclo del Maurizio Costanzo Show, in onda su Canale 5 giovedì 28 marzo 2019 in seconda serata.Sul palco il ministro dell'Interno Matteo Salvini, il vincitore di Sanremo 2019 Mahmood, la conduttrice di Domenica In Mara Venier, l'autore e Presidente della Siae Mogol, l'ex tronista di Uomini e donne e concorrente di Isola dei famosi e Grande Fratello Francesco ...

Sandro Piccinini - 'Salvini è come Gattuso'/ Video 'Vorrei fare un talk show politico' : Sandro Piccinini, 'Salvini è come Gattuso, mentre Di Maio è Morfeo'. Video, il telecronista ospite su Radio Rai 1: 'Un giorno vorrei fare un talk politico'

Lo show e la promessa di Matteo Salvini in Basilicata : Piazze così gremite in Basilicata, solo qualche anno fa la Lega se le sarebbe sognate. "Se fossi venuto qui tre anni fa per un comizio in questo parco, sarei stato io solo con l'altalena", ammette Matteo Salvini davanti alla platea che numerosa gli batte le mani a Lauria, in casa dei "Pittella brothers", da dove il vice premier ha avviato stamane il tour, il secondo in poco meno di sette giorni, tra i comuni della Lucania, storica ...

Renzi fa lo show e ridicolizza Salvini : “Lanciava le uova ai carabinieri e ora si mette la divisa… tra dieci anni” : Matteo Renzi alla presentazione del suo libro ridicolizza Salvini: “tirava le uova ai carabinieri e ora si mette la loro divisa” Durante la presentazione del suo libro al Lingotto di Torino, il senatore Matteo Renzi ha attaccato Matteo Salvini: “Definirlo in modo civile non è facile. Cambia idea continuamente. Quindici anni fa tirava le uova contro le divise dei carabinieri, ora si è affezionato … L'articolo Renzi fa lo show e ...

Ex attivisti M5s contestano Grillo al suo show : 'Ci hai tradito' - Beppe attacca Salvini : 'Non ragiona normalmente' : ... abbiamo una missione quasi impossibile, di far diventare leggermente intelligenti quelli della Lega, perché non è mica possibile coadiuvare i programmi così, perché vivono all'altro mondo". Grillo ...