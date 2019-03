Liverpool-Tottenham | formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

Liverpool-Tottenham : pronostico - quote e probabili formazioni : Liverpool-Tottenham: pronostico, quote e probabili formazioni Liverpool-Tottenham si disputerà Domenica 31 Marzo alle ore 17.30. Il match, valido per la 32esima giornata di Premier League, avrà luogo allo Stadio Anfield di Liverpool. C’è grande attesa per il big match inglese di Domenica! Due grandi squadre scenderanno in campo e di sicuro non mancheranno spettacolo e gran calcio. I Reds di Klopp partono sicuramente da una ...

Pronostico Liverpool Vs Tottenham - Premier League 31-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Liverpool – Tottenham, Premier League 32^ Giornata, Domenica 31 Marzo 2019 ore 17.30Liverpool / Tottenham / Premier League / Analisi – Il posticipo della trentaduesima giornata di Premier League, potrebbe essere decisivo per le sorti dell’intero campionato. Ad Anfield, il Liverpool capolista si gioca una piccola fetta di titolo, affrontando il Tottenham che, nonostante la qualificazione ai quarti di ...

Sorteggio quarti Champions 2019 : Juventus-Ajax - Liverpool-Porto - Tottenham-Manchester City - Manchester United-Barcellona : Sarà Juventus-Ajax ai quarti di Champions League. È quanto ha stabilito il Sorteggio di Nyon. La formazione di Allegri affronterà la squadra olandese, che ha eliminato a sorpresa Real Madrid. L'andata si giocherà in Olanda il 9 o 10 aprile, il ritorno a Torino il 16 e il 17. La Juventus arriva ai quarti di finale dopo l'impresa contro l'Atletico Madrid. Dopo il 2-0 subito a Madrid, Ronaldo e compagni hanno ribaltato ...

Premier League : Manchester City in vetta aspettando il Liverpool. United quarto - pari Tottenham-Arsenal : LONDRA - Il Manchester City mette la freccia e almeno per una notte, aspettando il derby di Liverpool, torna in testa alla Premier League. Merito della vittoria di misura sul campo del Bournemouth. A ...

Premier League : il Tottenham cade 2-1 a Burnley - City e Liverpool possono scappare : Il Tottenham perde per 2-1 sul campo del Burnley e rischia di dire addio alle speranze di rientrare nella corsa alla vittoria della Premier League . Manchester City e Liverpool , attualmente in testa ...