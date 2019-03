LIVE Gand-Wevelgem 2019 in DIRETTA | Elia Viviani punta al bersaglio grosso | che sfida con

oasport

(Di domenica 31 marzo 2019) Buongiorno e benvenuti alladella, storica classica belga che si svolge come da tradizione il fine settimana precedente rispetto al Giro delle Fiandre e che vede al via diversi protagonisti della scena ciclistica internazionale. Il percorso metterà alla prova i corridori lungo 251.5 km, con ben dieci muri e sei tratti in pavè da affrontare e con l’accoppiata Baneberg/Kemmelberg posta a 30 km dall’arrivo.Tra gli uomini più attesi spiccano(Deceunick-QuickStep) e Peter Sagan (BORA-hansgrohe), entrambi reduci da una Milano-Sanremo deludente e in cerca di riscatto. L’azzurro vuole prendersi la rivincita dopo il secondo posto dello scorso anno, mentre il fuoriclasse slovacco andrà a caccia del quarto successo nell’apmento dopo le vittorie nel 2013, nel 2016 e nel 2018. Il rivale più accreditato sembra essere il ...