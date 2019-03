L’Italia a crescita zero preoccupa seriamente Peccato sia un allarmismo ipocrita

ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2019) I titoli allarmistici con i quali molti giornali e tv hanno accolto la notizia che la nostra economia ha rallentato fin quasi a fermarsi ha creato nella giornata del 28 marzo uno sgomento generale nei media. Ma è giustificato tutto questo? E se non lo è, a quale scopo lo fanno?Siccome i media si rivolgono usualmente a un pubblico eterogeneo, in cui sono sempre pochi quelli che hanno adeguata preparazione economica, credo che dovrebbero innanzitutto informare che è un grossolano errore pensare che la totale assenza di debiti insieme al risparmio massimo siano sempre le migliori virtù per tutti gli amministratori. Questo approccio va benissimo per il “buon padre di famiglia”, ma non va per niente bene per una nazione.Il premio Nobel per l’economia Paul Krugman ha già propedeuticamente spiegato molte volte che “l’economia non si comporta come una semplice famiglia. ...

