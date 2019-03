L’ira di Salvini : «Gli alleati non fanno altro che provocarmi» : Il vicepremier leghista arrabbiato con i 5 Stelle («Sul Congresso delle Famiglie mi hanno attaccato ogni giorno») e spiazzato dalla posizione del premier Conte sullo ius soli: non mi sorprendo più di nulla

Crozza-Salvini innamorato : “I porti? Vanno attrezzati per attirare più migranti”. Poi riceve un sms che gli fa cambiare idea… : Sul palco di Fratelli Di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – un esilarante Crozza/ Salvini completamente trasformato dall’amore per Francesca Verdini: “I nostri porti sono un’eccellenza tutta italiana e quindi Vanno valorizzati, Vanno attrezzati per attirare più migranti, magari con animatori che all’arrivo mettono al collo ghirlande, offrono cocktail di benvenuto. Perché d’ora in poi salveremo tutti ...

Maurizio Lupi - profezia-choc su Matteo Salvini : 'Perché finirà prima di Matteo Renzi' : Da giorni si rincorrono indiscrezioni e suggestioni sul piano di Matteo Salvini . Quale? Presto detto: governare con Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Punto e stop. Obiettivo raggiungibile se le due ...

Legittima difesa : ok al Senato - la riforma è legge. Salvini : 'Gran giorno'. ira Anm : Legittima difesa : ok al Senato con 201 sì, la riforma è legge. 'Questo 28 marzo è un giorno bellissimo non per la Lega ma per gli italiani. Dopo anni di chiacchiere e polemiche è stato sancito il ...

“Hanno dirottato una nave - quei naufraghi sono pirati”. E Salvini schiera la Marina : C’è un punto, l’unico, su cui la narrazione del ministro dell’Interno Salvini e quella di chi guarda alla sponda Sud del Mediterraneo con le lenti dell’accoglienza coincidono: giorno più o meno, la questione migranti è qui per restarci. Così ieri, a poco più di una settimana dal caso della nave Mare Jonio, i riflettori si sono accesi sul mercantile...

