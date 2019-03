«L’insegnante di Prato incinta dell’allievo? Si tratta di efebofilia»

Prato - le minacce del L’insegnante arrestata : «Starai male quando morirò» : «Starai male quando morirò, allora capirai che mi ami»; «Aiutami se vuoi che viva». Nelle carte dell’inchiesta che hanno portato all’arresto dell’insegnante trentunenne di Prato accusata di aver avuto rapporti sessuali con un minorenne, appaiono pagine di messaggi in cui la donna non solo lo avrebbe assillato con la richiesta di incontri continui, ma lo avrebbe terrorizzato con minacce vere e proprie di togliersi la vita se lui avesse ...

Prego per il figlio delL’insegnante di Prato : Se avesse abortito non l’avrebbero arrestata. Se anziché fare l’amore si fosse fatta inseminare artificialmente non l’avrebbero arrestata. Se anziché fare l’amore con un ragazzo a cui piaceva tanto si fosse fatta fecondare a pagamento da un omosessuale a cui faceva schifo non l’avrebbero arrestata (