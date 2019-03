Linguine alla carbonara

cosacucino.myblog

(Di domenica 31 marzo 2019)Ingredienti 320 g diDue uova intere e due tuorli 150 g di pancetta 80 g di parmigiano grattugiato Pepe nero qbPreparazione: In una pentola fare bollire l’acqua già salata e tuffare leMentre la pasta è in cottura prendere la pancetta, tagliarla a listarelle, disporle in una padella antiaderente e fare andare a fuoco dolce sino a quando il grasso non diventa trasparente quindi alzare la fiamma e saltare per due minuti in modo da abbrustolirlaIn una terrina mettere i tuorli, le uova intere, metà del parmigiano grattugiato, una pizzico di pepe nero macinato, salare (stando attenti a non esagerare dato che la pancetta è già molto saporita) e sbattere con una forchetta fino a quando le uova non diventano spumose Scolare la pasta al dente e rimetterla nella pentola a fiamma spenta insieme a tre cucchiai di acqua di cottura, aggiungere il ...

