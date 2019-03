Lettere sul fascismo di ieri e di oggi | come raccontare la nostra storia ai ragazzi

Dumbo : "Isolare gli elementi eterni che identificavano l'elefantino - ma anche rifLettere sul circo oggi" : Nel mondo esiste la responsabilità di un'azienda: quale compagnia vuoi essere? Se sei così fortunato da possedere un grande business, come pensi che debba essere?" Dumbo: Nuovissimo Trailer Ufficiale ...

Lampedusa - Lettere di minacce e insulti al sindaco : "I migranti? Portali a casa tua" : Salvatore Martello, del Pd, racconta di avere ricevuto decine di messaggi con invettive da quando ha dichiarato che "i porti dell'isola sono aperti"

Lampedusa - Lettere di insulti al sindaco : "Colpa della cattiva informazione del governo" : Il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello viene accusato di avere aperto le porte ai migranti, soprattutto dopo avere detto...

Poste Italiane - via alle 3.170 nuove assunzioni : si cercano consulenti e portaLettere : A seguito dell'accordo sulle politiche attive sottoscritto da Poste Italiane e sindacati nello scorso mese di giugno, agli inizi di questo mese, gli stessi protagonisti hanno firmato un accordo quadro sugli andamenti occupazionali del 2019. Con quest'ultimo accordo si mira a definire nel dettaglio tutti i vari interventi che dovranno essere attuati in quest'anno, tra i quali è possibile considerare:...Continua a leggere

Giuseppe Conte - raffica di Lettere sulla Tav. "Vedrò Macron e Juncker - ora viene il difficile" : Giuseppe Conte si dice "molto soddisfatto" dalla risposta di Telt alla sua lettera sulla Tav Torino-Lione, quella in cui chiede alla società italo-francese di non prendere impegni vincolanti e irreversibili che comportino oneri per lo Stato Italiano, ma di preservare i finanziamenti europei per l'opera. Ammette che "ora viene il difficile" e rivela in un'intervista al Fatto Quotidiano di aver inviato altre lettere per prendere contatto in ...

Tutto pronto per TEDxBergamo : 'Aperto alle sfide globali per rifLettere sul futuro' : Scienza: Antonio Casini , Italia, . Scienziato e ricercatore al CIBIO "Centre for Integrative Biology" dell'Università di Trento dove, con alcuni colleghi, ha messo a punto una tecnica evoluta di ...

Elezioni Sardegna - Di Maio : “Inutile confronto con Politiche”. Airola (M5s) : “Risultato che ci deve far rifLettere” : “Siamo positivi perché per la prima volta nella storia entriamo con diversi consiglieri nel consiglio regionale della Sardegna“. Così Luigi Di Maio uscendo da palazzo Chigi, mentre è in corso lo spoglio del voto sardo, commenta i primi dati reali del voto sull’isola. “È inutile che si confronti il dato delle Politiche (dove il M5s raggiunse il 42%, ndr) con le amministrative, perché così si confrontano le mere con le ...

Neo papà si fa tatuare il nome del figlio sulla schiena a Lettere cubitali - ma poi scopre che non è suo : Una storia così incredibile da diventare virale in tutto il mondo. È accaduto in Colombia , dove il giovane Pedro Pablo Santo Domingo ha scoperto di non essere il padre naturale del figlio avuto ...

Moscovici sull’Italia : "L'espansione keynesiana non si materializza - rifLettere" : Pierre Moscovici, commissario agli Affari economici dell’Unione europea, commenta il taglio delle stime di crescita del Pil italiano da parte dell’Ue, lanciando una frecciata al governo italiano che contando sugli effetti di una manovra di bilancio definita espansiva pensava di rilanciare la crescita contrastando la congiuntura economica sfavorevole. Ue taglia Pil Italia a +0,2%. Ultimi in ...