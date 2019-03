Lega molto irritata con ConteQuelle telefonate domenicali

Governo - Spadafora : “Se cade è colpa di Salvini. Lega molto a destra - fa paura al Paese. Su adozioni? Guerra di coerenza” : “Se la Lega si attiene al contratto di Governo, bene. Se dovesse decidere altro, sarà una responsabilità della Lega far cadere il Governo”. Il giorno dopo le accuse della Lega sulle presunte lentezze nelle procedure per le adozioni cui ha replicato punto per punto Palazzo Chigi, Vincenzo Spadafora non molla. “Quando si è politicamente più forti, come in questo momento sembra essere la Lega, si ha una responsabilità maggiore nel ...

Domenica In - Milly Carlucci in lacrime ricorda Fabrizio Frizzi : “Avevamo un rapporto intenso - eravamo molto Legati” : Un anno senza Fabrizio Frizzi, il 26 marzo 2018 la scomparsa del conduttore lasciava l’Italia intera nel dolore e nella commozione. “Tra due giorni è l’anniversario della scomparsa del nostro adorato Fabrizio. Ci sembra ancora impossibile”, ha commentato Mara Venier durante l’intervista a Milly Carlucci a Domenica In. La conduttrice, da sempre sua amica, non ha nascosto il dolore: “E’ stato un colpo allo stomaco. Quando ho sentito ...

Sicilia : Mineo (FI) - 'Lega ha molto da dimostrare - stop a sterili polemiche' : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - “Miccichè ha avuto l’indiscutibile pregio di portare il centrodestra sempre alla vittoria e l’innumerevole quantità di amministratori, sindaci ed eletti nelle istituzioni ne sono la viva testimonianza”. Lo scrive in una nota il commissario cittadino di Forza Italia a P

Europee 2019 - le previsioni : Lega primo partito italiano - ma la guida dell'UE è molto lontana : Mancano pochi mesi alle elezioni Europee - in Italia si voterà domenica 26 maggio - e oggi il Parlamento Europee ha diffuso le prime proiezioni sui seggi parlamentari per la prossima legislatura realizzate in collaborazione con Kantar Public.A trionfare, secondo queste previsioni, sarà il partito Popolare Europeo (PPE), che si confermerebbe la prima forza europea seguita dal partito Socialista Europeo (S&D). I due gruppi, che vedono ...