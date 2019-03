Lega | domani la proposta di legge per una commissione d' inchiesta sulle case famiglia

Volley : SuperLega - partono i Play Off - domani Modena-Milano : Sulla carta i favori dei pronostici sono per i Campioni del Mondo, che martedì sera hanno alzato al cielo anche la CEV Cup in Turchia e si presentano da secondi nel ranking, unici ad aver insidiato ...

As : «Domani assemblea Eca per la SuperLega. Terremoto politico nella Uefa» : La rottura dei campionati europei con la Uefa La notizia la dà il quotidiano spagnolo As. Per domani ad Amsterdam è convocata un’assemblea dell’Eca l’associazione europea dei club che ha eletto presidente Andrea Agnelli e di cui fanno parte 232 società. L’ordine del giorno – scrive il quotidiano – è fin troppo noto: la riforma che porterà i campionati nazionali a essere giocati durante la settimana e la ...

Come cambia la legittima difesa : domani via libera alla Camera alla legge della Lega : Il ministro degli Interni Matteo Salvini è stato oggi in Aula per seguire il percorso di approvazione della nuova legge sulla legittima difesa: "Presto la regaleremo agli italiani". Dopo l'approvazione alla Camera il testo dovrà tornare al Senato per la terza lettura, e verrà discusso in Aula dal 26 al 28 marzo.Continua a leggere

Tav - domani il vertice della verità tra Conte - Di Maio - Salvini e Toninelli. M5s da Torino : no - Lega - sì : Luigi Di Maio, la sindaca Appendino e Casaleggio, tutti e tre alla presentazione a Torino del fondo per l'innovazione tecnologica, un miliardo in tre anni, ma il Tav, tema sullo sfondo, si prende la ...

Volley - SuperLega 2019 : Trento asfalta Padova e aggancia Perugia al comando! Domani la risposta degli umbri : Trento ha sconfitto Padova con un netto 3-0 (25-23; 25-18; 25-16) in appena 83 minuti di gioco nell’anticipo della 22^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I dolomitici non hanno avuto alcun problema a regolare gli avversari di fronte al proprio pubblico e hanno momentaneamente agganciato Perugia al comando della classifica generale, Domani i Block Devils dovranno rispondere sul campo di Monza. I ...