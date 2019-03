Le 5 cose che lui odia dopo aver fatto l’amore

Tria contro 'l'attacco alle banche' - e le altre cose che ha detto - : Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria intervenendo al Festival dell'economia a Firenze. 'Le nostre banche non …

Le cose da sapere sull’ora legale - che è tornata questa notte : Un'ora non è esistita e la recupereremo a ottobre, come ogni anno si discute sul fatto se sia davvero necessario

Tennis - Flavia Pennetta spiega il momento complicato di Fabio Fognini : “Non ha gestito bene delle cose che forse per lui erano già acquisite” : Non è un momento semplice per Fabio Fognini: il Tennista ligure, in questo 2019, ha iniziato col piede sbagliato, perdendo sei degli ultimi sette incontri giocati e, in generale, non riuscendo a ingranare le marce giuste. Chi prova a spiegare questo momento di difficoltà è Flavia Pennetta, sua moglie, che ne ha parlato a Sky Sport 24. Queste le dichiarazioni della brindisina, vincitrice in carriera degli US Open 2015 e di altri 10 tornei: ...

Matrix - 4 cose che abbiamo scoperto nel tempo : All’uscita dal cinema, dopo il primo Matrix, nel 1999, eravamo tutti eccitati e scossi. I fratelli Wachowski, giusto alla fine del millennio, ci avevano portato in un nuovo mondo, che per mesi non ha smesso di tornarci a galla anche una volta usciti di sala, e sul quale non si è mai spenta la conversazione. Quanti libri sono usciti su Matrix? Eppure ancora oggi ci sono domande di cui molti non conoscono la risposta. Per non parlare ...

Venti cose che possiamo fare per proteggere la Terra : Un'ora dedicata alla Terra, per riflettere su cosa possiamo fare per tutelarla e su cosa facciamo di sbagliato ogni giorno. Si celebra il 30 marzo l'Earth Hour, evento internazionale ideato e gestito dal WWF che ha l'obiettivo di richiamare l'attenzione sulla necessità urgente di intervenire sui cambiamenti climatici in corso mediante un gesto semplice ma concreto: spegnere la luce per un'ora nel giorno stabilito. “Il risparmio ...

Roma - Ranieri in conferenza : “la lite ElSha-Dzeko? Sono cose che succedono” : La Roma torna in campo per la gara contro il Napoli, partita fondamentale per la qualificazione in Champions League. conferenza stampa per l’allenatore Claudio Ranieri, le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso: “Dopo la pausa ho visto la squadra positiva e carica. Ritrovare Ancelotti è sempre bello. Valuterò bene ogni scelta che farò. Mi aspetto una risposta forte dalla squadra. Credo che abbiamo le potenzialità per ...

cose che le donne non sopportano degli uomini (in metropolitana) : Ci sono comportamenti che le donna non apprezza, anzi. Atteggiamenti, frasi, dettagli di stile o di comportamento, piccoli gesti che se agiti o non fatti possono azzerare i punti in un appuntamento partito bene, ma abbassarli (non di poco) anche in una relazione avviata. Perché se piacete a una donna e questa vi scopre 'portatori' di una delle Cose che le donne non sopportano negli uomini, potete star certi che le Cose non si metteranno bene. ...

Giulia De Lellis confonde su Damante - su Irama dice : 'Le cose è giusto che restino nostre' : Mentre era dal parrucchiere in attesa, Giulia De Lellis ha deciso di rispondere su Instagram alle sue tantissime fan: proponendo il gioco 'Fammi una domanda', infatti, la ragazza ha scatenato la curiosità dei followers soprattutto sulla sua vita sentimentale. Come riportano tutti i siti di gossip in queste ore, però, le risposte che la ragazza ha dato su questo argomento sono solo due: una, tra l'ironico e l'incomprensibile, su Andrea Damante, ...

Il corniciaio di Borgo Santa Caterina che ascolta la voce delle cose : Gigi non è un uomo loquace, tiene le mani dietro la schiena, si guarda intorno, riflette, sembra a tratti lontano da tutti, come fosse impegnato dentro un mondo altro, forse un museo o una biblioteca.

Mario Sconcerti : 'La Juve fa cose che tutto il calcio insieme non riesce a fare' : Mario Sconcerti, nel suo ultimo editoriale sul Corriere della Sera ripreso da diverse testate giornalistiche, ha affrontato un tema forse inconsueto, ma certamente significativo. Il ruolo di leader della Juventus all'interno del movimento calcistico italiano. Un ruolo che dovrebbe essere preso ad esempio dalle altre società di calcio ma anche dalla Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini. Anche perché, come ha evidenziato lo stesso ...

Sesso - 7 cose imbarazzanti che possono accadere sotto le lenzuola : Il Sesso può regalare emozioni indelebili, ma gli imprevisti (anche imabarazzanti) sotto le lenzuola sono sempre dietro l’angolo. Ne abbiamo trovati sette. Complicità, passione e una forte attrazione: per una notte di Sesso indimenticabile questi tre ingredienti sono a dir poco essenziali. Eppure, nonostante il feeling e l’innegabile alchimia che può essersi creata con il vostro partner, potrebbe bastare davvero molto poco per ...

Italia-Liechtenstein - Mancini : 'I gol arriveranno. CR7 ko in Nazionale? cose che capitano' : Un impegno da non sottovalutare quello dell' Italia , chiamata a dare seguito contro il Liechtenstein alla bella vittoria ottenuta con la Finlandia nella prima giornata del girone J di qualificazione ...

5 cose che ci mancheranno di Supernatural : 1. Gli episodi metanarrativi 2. Angeli e demoni 3. Papà Winchester4. La beltà dei Winchester5. Dean, Dean, DeanPer chi si era ormai persuaso che questo giorno non sarebbe mai arrivato, la notizia è calata come una doccia gelata: dopo 15 stagioni – e altrettanti anni – Supernatural chiude i battenti. C’è tutto il tempo per dire addio alla serie più resiliente del canale americano The Cw, ma le avventure dei fratelli Winchester, cacciatori di ...

Tavecchio : “Assenza da Russia 2018 ferita ancora aperta - ma ho fatto anche cose buone” : “La mancata partecipazione ai mondiali 2018 è una ferita sempre aperta, mi sogno ancora i match con la Svezia, è stata una vera disgrazia“. Lo ha detto l’ex presidente della Figc, Carlo Tavecchio, tornando sulla mancata presenza degli azzurri ai mondiali di Russia 2018. “In seguito a quella sconfitta – aggiunge Tavecchio ai microfoni de ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento – mi sono ...