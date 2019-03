L' Aquila | ' Una Città Italiana' dalle ' Grandi Speranze' | la tv si mobilita con produzioni

Nissan Italia e Università dell'Aquila fanno squadra per una nuova mobilità elettrica : Nissan LEAF è il veicolo elettrico più venduto al mondo, con oltre 400.000 unità commercializzate a livello globale dal 2010 e rappresenta l'evoluzione della tecnologia applicata alla mobilità, ...

L'Aquila - lo sfogo di una commerciante : parliamo di chi resta in centro - non di chi se ne va : Combattiamo contro chi non comprende le difficoltà di ripartire da zero in una città terremotata e specula sulle attività chiedendo affitti che non sono proporzionati all'economia attuale della città.

Il giallo di Sonia - trovata morta in una casa non sua all’Aquila : “Era scomparsa da giorni” : morta a poca distanza dal suo ritrovamento all'Aquila, ma sulla sua scomparsa c’è un buco che parte da venerdì, dopo una discussione avuta con il compagno. Si tinge di giallo al momento la morte di Sonia Trinetti, la 54enne aquilana ritrovata l’altro ieri pomeriggio in una casetta di legno tra la frazione di Collebrincioni e il quartiere di San Francesco. La Procura della Repubblica ha aperto una inchiesta contro ignoti, per il reato di omicidio ...

L’Aquila : “I luoghi vengono ristrutturati - ma non hanno più una vita” : a 10 anni dal terremoto gli architetti si riuniscono per fare il punto : Due giorni a L’Aquila a dieci anni dal terremoto, questa è l’iniziativa dell’Ordine e dalla Fondazione architetti Firenze, per una visita alla città e ai suoi cantieri ancora aperti. L’itinerario organizzato con il supporto della Fondazione architetti Chieti-Pescara e in collaborazione con Pro Viaggi Architettura è in programma per venerdì 29 e sabato 30 marzo. Grazie alla stretta collaborazione tra la rete delle ...

L’Aquila - bimbo di 10 anni rimane chiuso in una cassaforte in disuso : salvato dai pompieri : Brutta avventura per un bambino di soli 10 anni a Sant’Eusanio Forconese, paese in provincia di L’Aquila. Il pomeriggio domenicale passato con gli amici a giocare in garage si è improvvisamente trasformato in un incubo quando, per circostanze ancora da chiarire, il piccolo si è ritrovato chiuso all’interno di una cassaforte in disuso, grande abbastanza per contenerlo. Purtroppo nessuno degli adulti presenti conosceva la combinazione utile per ...

Gabriele La Porta - la salma del giornalista scompare e poi viene ritrovata in una chiesa a L’Aquila. Il figlio : “La sua seconda moglie ce lo sta nascondendo” : Prima la salma del giornalista Gabriele La Porta scompare poi viene ritrovata in una chiesa de L’aquila. Si allunga di ora in ora il botta e risposta tra il figlio Michele e la seconda moglie, Donatella Scatena, del celebre giornalista Rai, morto alcuni giorni fa. “Dov’è mio padre? È morto da tre giorni e io non so dove si trova”, aveva scritto in un articolo lo stesso Michele La Porta pubblicato sul quotidiano Il Tempo. “Non ho avuto ancora la ...