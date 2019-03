La stampa britanica non ha dubbi | Buffon non basta al PSG | la squadra francese cerca

sportfair

(Di domenica 31 marzo 2019) Secondo labritannica al PSG nonGigi: lapunta su David de Gea Il Paris Saint-Germainrinforzi per la prossima stagione. Una delle posizioni da coprire è quella del portiere. E secondo The Sun, l’obiettivo di Tuchel, nonostante Gigi, è David de Gea, il portiere spagnolo del Manchester United. Una operazione molto interessante per i francesi visto che al portiere iberico scade il contratto a giugno, e in soli tre mesi sembra difficile un rinnovo. Inoltre l’offerta che il Psg ha fatto al giocatore sembra difficilmente superabile, visto che si parla di 21 milioni di euro netti a stagione, una cifra che lo porterebbe direttamente nella Top 10 dei giocatori più pagati del pianeta. (Spr/AdnKronos)L'articolo Lanon hanonal PSG, larinforzi sembra essere il primo ...